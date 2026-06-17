Triunfo histórico en Italia con sello argentino

La edición 2026 de la Mille Miglia volvió a escribir una página destacada en la historia del automovilismo mundial, esta vez con protagonismo argentino. Juan Tonconogy y Margarita Tonconogy se impusieron en la categoría Storica, una competencia de regularidad reservada exclusivamente para vehículos que podrían haber participado en la carrera original disputada entre 1927 y 1957.

A bordo de un Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato, los hermanos lograron quebrar el dominio que durante seis años habían ejercido los italianos Andrea Vesco y Fabio Salvinelli, quienes en esta edición debieron conformarse con el segundo puesto. El podio lo completaron Lorenzo Turelli y Mario Turelli, en otra destacada actuación familiar.

El recorrido de esta edición presentó un formato exigente de cinco etapas con trazado en forma de “ocho”, atravesando ciudades emblemáticas como Brescia, Padua, Montecatini Terme, Roma y Rimini, antes de regresar al punto de partida. En ese contexto, la dupla argentina mostró una combinación precisa de estrategia, conducción y regularidad.

Liderazgo sostenido y manejo estratégico

El punto de inflexión de la competencia se dio en la segunda etapa, cuando los Tonconogy tomaron la delantera. Desde ese momento, mantuvieron el liderazgo hasta la meta final, incluso enfrentando inconvenientes técnicos que no lograron alterar su rendimiento.

Este triunfo representa la cuarta victoria de Juan Tonconogy en la Mille Miglia Storica (tras sus conquistas en 2013, 2015 y 2018), aunque adquiere un valor especial por tratarse de la primera junto a su hermana Margarita, consolidando una sociedad deportiva inédita y efectiva.

Un ícono mecánico que hizo historia

El vehículo ganador no es un auto cualquiera. El Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato forma parte de una de las series más emblemáticas diseñadas por Vittorio Jano, dentro de la histórica línea 6C. Este modelo, producido en los primeros años de la década del 30, se destacó por su combinación de ligereza, potencia y comportamiento dinámico.

Equipado con un motor de seis cilindros en línea de 1.752 cc con compresor, el modelo entregaba entre 85 y más de 100 caballos según configuración, cifras notables para su época. Su bajo peso —alrededor de 840 kilos— y su velocidad máxima cercana a los 170 km/h lo convertían en una referencia absoluta dentro del automovilismo de preguerra.

Además de su rendimiento, el diseño carrozado por Zagato en aluminio liviano aportaba una estética distintiva que aún hoy lo posiciona como una pieza codiciada por coleccionistas y apasionados del mundo clásico.

Un triunfo con impacto internacional

Más allá del resultado deportivo, la victoria de los Tonconogy tiene un peso simbólico importante. Romper una hegemonía consolidada durante años en una competencia de este nivel no solo implica habilidad conductiva, sino también precisión técnica y conocimiento profundo del vehículo.

La edición 2026 también tuvo a Alfa Romeo como la marca con mayor presencia en la grilla, con 50 unidades participantes, lo que refuerza el valor histórico del modelo ganador dentro de la competencia.