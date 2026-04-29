Clásicos y pasión en Villa El Chocón

El Gran Premio Villa El Chocón tuvo su estreno con una convocatoria que superó expectativas y dejó en claro el potencial de la regularidad como disciplina en la región. Con un parque automotor diverso y la participación de competidores de distintas provincias, el evento organizado por la Escudería Patagonia combinó historia, pasión y paisaje.

“En esta oportunidad se presentó un parque automotor muy variado, algo que realmente nos sigue sorprendiendo en cada fecha”, explicó Juan Lamborizio, uno de los organizadores. La competencia se dividió en tres categorías: hasta 1600 cc, más de 1600 cc y una categoría libre que sumó una novedad importante. “Este año incorporamos como novedad la participación de autos modernos para que quienes no cuentan con un clásico también puedan vivir la experiencia de la regularidad”.

Entre los modelos que más llamaron la atención, en la categoría menor se destacaron el Peugeot 404 Grand Prix, el Fiat 1500 y el clásico Volkswagen Escarabajo, muy valorados por el público. En la división superior, el parque fue aún más impactante: “Se destacaron varios modelos europeos muy admirados, entre ellos coupés de Mercedes-Benz, Alfa Romeo, un imponente AC Cobra 427 y varios BMW descapotables y coupés”.

En la categoría libre, el contraste marcó tendencia. “Llamó especialmente la atención la presencia de un Mercedes-Benz SLK 230 AMG, una Ford Maverick y un Subaru Impreza WRX”.

Un evento que combina deporte y turismo

La carrera marcó un punto de partida dentro del calendario regional. “El Gran Premio Villa El Chocón, bajo la organización de la Escudería Patagonia, tuvo en esta oportunidad su primera edición”, explicó Lamborizio. A diferencia de otras pruebas, el formato fue más simple y centrado en la competencia.

La actividad incluyó un recorrido desde Neuquén hasta Villa El Chocón, con una parada breve en la Ruta 237 y regreso al punto de partida. Sin embargo, el impacto fue más allá de lo deportivo. “Lo que comenzó como una propuesta deportiva también mostró un fuerte potencial turístico, porque el principal atractivo está en el impacto visual que genera la caravana”. El organizador lo definió con una imagen clara: “Ver un convoy de más de veinte vehículos clásicos recorriendo la ruta funciona casi como un circo itinerante”.

Historias, debutantes y pasión por los autos

Uno de los aspectos más valorados del evento fueron las historias detrás de cada vehículo. “Las anécdotas que surgen en cada travesía siempre son muy variadas… se comparte la competencia, pero también muchas historias personales vinculadas a los autos”, señaló.

Entre los casos destacados, mencionó la llegada de una IKA Torino 380, que generó gran interés por su carga simbólica. También sorprendió la participación de nuevos competidores. “Fue muy llamativa la experiencia de dos participantes que debutaron en esta disciplina con un Subaru Impreza WRX y que nunca antes habían formado parte de una carrera de regularidad”. El resultado fue positivo: “Quedaron realmente comprometidos e interesados en seguir participando”.

El balance general fue más que positivo. “El Gran Premio Villa El Chocón superó ampliamente nuestras expectativas, ya que logramos alcanzar el cupo máximo de inscriptos”, afirmó Lamborizio. Además, destacó la llegada de participantes desde La Pampa, quienes recorrieron más de mil kilómetros para sumarse a la competencia. Desde lo organizativo, también remarcó la seriedad del evento: “Las pruebas de regularidad se realizan en ruta abierta, siempre respetando estrictamente las normas de tránsito, priorizando en todo momento la seguridad”.

Entre las joyas presentes, sobresalieron modelos como un Mercedes-Benz SLK AMG repatriado, un Volkswagen Escarabajo 1956, un Cobra 427, un Subaru Impreza WRX y la mencionada Torino 380. Más allá de los autos, el espíritu del evento fue otro. “Lo que siempre distingue a esta actividad es la camaradería, el compañerismo y el acompañamiento que existe entre todos los participantes”.

Con la mirada puesta en el futuro, la organización ya trabaja en lo que viene: “Ya comenzamos a pensar en la tercera fecha, que será el Gran Premio Ciudad de Zapala”, adelantó, invitando a la comunidad a sumarse el próximo 17 de mayo.