ASÍ LO VEO / Renault reafirma su apuesta total por el auto eléctrico

El CEO de Renault, François Provost, fue contundente al respaldar el futuro de la movilidad eléctrica: “Es imparable, los coches eléctricos son los mejores para los clientes”. El directivo descartó cualquier cambio de rumbo tecnológico y defendió que la industria ya invirtió demasiado en electrificación como para retroceder.

Provost remarcó que el valor del vehículo eléctrico ya no pasa solo por la sustentabilidad, sino por sus ventajas concretas en el uso diario: menor costo operativo, mayor eficiencia y mejor experiencia de conducción. En ese sentido, sostuvo que el desafío ahora es convencer al usuario por beneficios reales y no únicamente por conciencia ambiental.

Aun así, el ejecutivo cuestionó ciertas regulaciones europeas y pidió mayor previsibilidad: planteó una pausa regulatoria para permitir que la industria reduzca costos y haga los autos eléctricos más accesibles. También se mostró a favor del libre comercio frente al avance de marcas chinas, destacando la necesidad de competir con innovación.