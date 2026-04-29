JMS Autos: el modelo que busca cambiar la venta de usados en la Argentina

Propuestas como JMS Autos, centradas en transparencia, respaldo y control del historial, comienzan a posicionarse dentro de un mercado en plena transformación.

El crecimiento del mercado de autos usados en la Argentina abrió nuevas oportunidades, pero también dejó al descubierto problemas históricos como la desconfianza, la falta de información y procesos poco claros.

De acuerdo a la información aportada por la Cámara del Comercio Automotor, el sector sostiene un alto nivel de actividad impulsado por la brecha de precios frente a los 0km, la limitada oferta de unidades nuevas en algunos segmentos y la búsqueda de opciones más accesibles. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la informalidad y la escasa trazabilidad de los vehículos, lo que refuerza la incertidumbre de los compradores. En ese escenario, propuestas como JMS Autos, centradas en transparencia, respaldo y control del historial, comienzan a posicionarse dentro de un mercado en plena transformación.

En ese contexto, Mateo James, director de Ventas en Hertz Argentina y fundador y CEO de JMS Autos, le contó a diario Río Negro cómo surgió el proyecto y cuál es la idea con la que buscan romper esos esquemas tradicionales.

“La realidad es que el negocio surge como una evolución natural de nuestro principal negocio que es Hertz Argentina. Nosotros nos dedicamos a comprar autos, alquilarlos y luego venderlos”, señaló. En ese proceso, JMS Autos aparece como una pieza clave: “JMS Autos aparece como el actor fundamental que lleva a Hertz a dedicarse o empezar a comercializar sus autos usados de manera privada”.

El cambio principal está en el enfoque. “Nosotros antes teníamos distintos acuerdos que vendíamos mucho a agencias, revendedores y ahora JMS quiere acercarse al público final, al consumidor directo del auto y llevárselos a la calle”, explicó. Y agregó: “La idea es que JMS Autos venga a hacer el proceso de compra de un auto usado mucho más fácil, transparente y eficiente”.

Uno de los puntos centrales del modelo es atacar la desconfianza. “Veremos por la calidad, la transparencia como te hace comprar un auto, cosa que en la industria no hay tanto. Lamentablemente cuando uno va a comprar un auto va con miedo, cree que lo están estafando constantemente, no cree las cosas que le dice el vendedor, tampoco la administración. Entonces tratamos de romper con todo ese tipo de paradigmas”.

Un sistema que busca cambiar la experiencia de compra

La empresa no solo crece en presencia territorial, sino también en su propuesta comercial. “Nosotros tenemos concesionaria propia en JMS Autos, en Neuquén específicamente, estamos en Capital y en San Martín de los Andes, en Bariloche estamos en el centro, también estamos en Córdoba, Salta, Buenos Aires, Mendoza, tenemos un par de plazas y próximamente vamos a abrir con Rosario y Calafate. La idea es que comprar un auto sea tan fácil como alquilarlo”.

En esa línea, implementaron un sistema inédito: “Nosotros brindamos dos días de prueba del auto, es una suerte de alquiler, uno paga una tarifa promocional muy buena para alquilar este auto por dos días, lo pruebas, lo puedes llevar al mecánico confianza, le puedes hacer la cantidad de kilómetros que quieras”.

JMS Autos está en Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

El mecanismo incluso se integra al precio final: “Y si compras ese auto, la plata de ese alquiler se descuenta del precio final del vehículo. Está previamente charlado, entonces vale 10 millones, el alquiler costó 200.000 pesos, vas a pagar 9.800.000 pesos y se toma como una seña ese alquiler”.

Además, simplifican la burocracia: “Nosotros al ser los únicos titulares del auto, porque los compramos siempre cero kilómetros, contamos con esa facilidad de poder hacerte un contrato de alquiler ficticio y que vos puedas seguir utilizando el auto y nosotros nos encargamos de la transferencia, lo aseguramos a tu nombre y vos no tenés que hacer nada burocrático”.

Qué busca hoy el cliente y cómo elegir un usado

Sobre la demanda, Mateo fue claro: “El público hoy en día está buscando mucho auto SUV, SUV compacto, SUV en general, los vehículos compactos también, hatchback automáticos son furor, por ejemplo el Onix, C3, el Argo, el 208 automático, los están buscando un montón”. También destacó un modelo clave: “Nuestro caballito de batalla es el Cronos, el auto de los argentinos, tenemos aproximadamente 1200 Kronos en la flota”.

En cuanto a recomendaciones para compradores, hizo foco en dos aspectos: “Lo principal es revisar toda la documentación, tener una historia limpia del vehículo… después el aspecto mecánico que lo revisen profesionales con competencia para poder hacerlo, son dos aspectos fundamentales”.

Y marcó una diferencia clave del sistema: “Nosotros conocemos perfectamente cada auto, sabemos por sistema si el auto se reparó, cómo se reparó, qué repuestos se usaron, tenemos las facturas… es como si vos tuvieses comprado un auto 0 kilómetros”.

Desafíos, mercado y expansión

En un contexto económico cambiante, el empresario apuntó a la falta de previsibilidad: “El sector privado necesita para crecer mayor previsibilidad… lo que necesitamos es poder proyectar a largo plazo para evaluar si ese riesgo vale la pena o no ser tomado”. Aun así, valoró el rumbo actual: “Sabemos que hay muchos desafíos y que el proceso no es simple, pero valoramos mucho que exista una búsqueda clara del equilibrio macroeconómico”.

Sobre el avance de marcas chinas, aportó una mirada cautelosa: “Las marcas chinas son una alternativa muy buena en muchos aspectos. Lo único que me preocupa a mí personalmente es la permanencia que tengan estas marcas en la Argentina”.

Finalmente, detalló un ambicioso plan de crecimiento: “Nuestra expansión es terminar el 2027 con 14 concesionarias mínimo, una por provincia… buscamos brindarle a los clientes una oferta irresistible, no sólo por el precio sino por el producto y la transparencia”.