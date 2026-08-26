Ford se prepara ante la amenaza china

La industria del automóvil afronta una nueva batalla por el coche eléctrico y Ford considera que el avance de China será difícil de contener. En una reunión con empleados, Jim Farley advirtió que los fabricantes chinos podrían entrar con fuerza en Estados Unidos dentro de cinco a diez años. “La amenaza de China es real”, afirmó el directivo, que también ha reconocido en otras ocasiones la ventaja competitiva de sus rivales asiáticos.

Farley defiende que Ford debe prepararse desde ahora para ese escenario: “No podemos depender de los aranceles para siempre”. La compañía ha destinado 5.000 millones de dólares al desarrollo de una nueva plataforma eléctrica de bajo coste, diseñada para reducir la complejidad y mejorar la eficiencia.

Mientras Estados Unidos eleva sus barreras comerciales, Europa vive una situación diferente. Ford acaba de vender parte de Almussafes a Geely, que utilizará la planta valenciana para producir coches eléctricos destinados al mercado europeo.