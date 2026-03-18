Fuerte crecimiento del mercado de motos

En febrero se patentaron 70.799 motos en la Argentina, lo que representa una suba interanual del 72,3%.

El mercado de motos en la Argentina continúa mostrando un fuerte impulso y se consolida como uno de los segmentos más dinámicos dentro de la movilidad. De acuerdo con los datos difundidos por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante febrero se patentaron 70.799 unidades, lo que representa un crecimiento del 72,3% interanual.



La comparación se realiza frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 41.085 motovehículos. El salto confirma la recuperación que viene experimentando el sector, con una demanda que se mantiene firme desde finales del año pasado.

Si se analiza el desempeño frente a enero de 2026, cuando se habían patentado 68.742 motos, el crecimiento también fue positivo. En este caso el aumento fue del 3% mensual, lo que refleja la continuidad de la tendencia alcista durante el comienzo del año.

El acumulado del año también crece

Los buenos resultados de febrero permitieron que el acumulado del primer bimestre del año muestre números muy superiores a los del mismo período del año anterior.

Entre enero y febrero de 2026 se patentaron 139.541 motovehículos en el país. Ese volumen representa un incremento del 39,1% en comparación con las 100.319 unidades registradas durante los dos primeros meses de 2025.



Este desempeño confirma que el sector atraviesa un momento de fuerte expansión. En los últimos años la moto se consolidó como una alternativa cada vez más utilizada para la movilidad diaria, especialmente en las grandes ciudades.

Entre los factores que impulsan el crecimiento aparecen los costos de mantenimiento más bajos en comparación con un automóvil, la facilidad para desplazarse en entornos urbanos y la expansión de actividades laborales vinculadas al reparto o al trabajo independiente.

Más usuarios se suman al mercado

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó que una parte importante del crecimiento responde a la llegada de nuevos usuarios al mercado. “Observamos que mucha gente se está sumando a la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar”, señaló.



Según explicó el directivo, la mayor demanda continúa concentrándose en los modelos de baja cilindrada, especialmente aquellos de 110 cc, que ofrecen costos más accesibles tanto en la compra inicial como en el mantenimiento.

Esta tendencia, según anticipan desde el sector, podría mantenerse durante los próximos meses.

Cambios entre las marcas líderes

El ranking de marcas también presentó algunos movimientos respecto del mes anterior, aunque el liderazgo del mercado no cambió.

La marca Honda volvió a ocupar el primer lugar con 13.464 unidades patentadas durante febrero.

En el segundo puesto se ubicó Gilera, con 8.835 unidades, mientras que Motomel completó el podio con 8.657 patentamientos.



Honda sigue en el primer lugar en ventas.

Una de las novedades del mes fue el ascenso de Keller, que alcanzó el cuarto lugar con 6.830 unidades, desplazando de esa posición a Zanella, que pasó al sexto puesto.

El quinto lugar se mantuvo en manos de Corven, con 6.112 unidades registradas.

Los modelos más vendidos

El ranking de modelos también mostró algunos cambios en comparación con el mes anterior.

La Honda Wave 110 volvió a posicionarse como la moto más vendida del país con 6.676 unidades patentadas.



En el segundo puesto apareció la Gilera Smash, que alcanzó 6.207 unidades, manteniéndose como uno de los modelos más competitivos dentro del segmento.

El tercer lugar fue para la Keller KN 110-8, con 5.712 patentamientos, modelo que recuperó posiciones y desplazó a la Motomel B110, que quedó cuarta con 4.708 unidades.



La Gilera Smash alcanzó las 6.207 unidades vendidas.

En el quinto puesto se ubicó nuevamente la Corven Energy 110, que registró 3.804 unidades y mantuvo la misma posición que había ocupado durante noviembre, diciembre y enero. El comportamiento del mercado confirma que las motos de baja cilindrada continúan dominando las ventas, impulsadas por su precio accesible y su practicidad para el uso diario.