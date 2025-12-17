Neuquén no afloja: top 3 en ventas de usados

El mercado de autos usados volvió a mostrar señales claras de enfriamiento en noviembre, un mes que dejó números en rojo y marcó un ritmo más lento que el habitual para esta época del año. Según el informe mensual de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se realizaron 132.089 transferencias, una cifra que representa una baja del 12,62% frente al mismo mes del año pasado. El retroceso también se sintió en la comparación inmediata: respecto de octubre, la caída fue del 20,56%, lo que confirma un cierre de año con altibajos para el sector.



Aun así, el panorama general no es negativo. El acumulado entre enero y noviembre muestra un movimiento sostenido, con 1.735.030 vehículos usados que cambiaron de manos, un 9,48% más que en igual período de 2024. Las proyecciones de la CCA apuntan a que 2025 podría cerrar por encima de los 1,8 millones de unidades, lo que ubicaría al año entre los más activos de la última década.



El presidente de la entidad, Alberto Príncipe, reconoció que el mes estuvo lejos de lo esperado y que no se registró el repunte habitual que suele seguir a los períodos electorales. Desde su visión, noviembre fue “inusualmente quieto” para toda la cadena automotriz. Sin embargo, destacó que diciembre ya muestra más consultas y que todavía se espera un cierre dinámico, especialmente en las provincias donde el mercado mantiene un ritmo sólido.



En ese punto, el interior del país volvió a ser protagonista. Entre las jurisdicciones que más crecieron en lo que va del año, Neuquén se mantuvo firme en el podio nacional, con un salto del 26,05% en las transferencias acumuladas. Formosa (30,42%) y Santiago del Estero (26,11%) completan los primeros lugares, pero el desempeño neuquino destaca por su regularidad y por sostener un flujo de operaciones estable incluso en meses de retracción generalizada. Catamarca, Jujuy y La Rioja también figuran entre las provincias con mejores indicadores.



En cuanto al comportamiento por modelos, el ranking volvió a mostrar a los clásicos de siempre en lo más alto. El Volkswagen Gol/Trend recuperó la primera posición con 7.083 unidades transferidas, confirmando su vigencia histórica en el mercado argentino. En segundo lugar aparece una de las protagonistas indiscutidas del segmento: la Toyota Hilux, que cerró el mes con 5.243 operaciones y reafirmó su liderazgo entre las pickups usadas.



VW Gol fue el auto usado más vendido del país durante el mes de noviembre.

El tercer escalón quedó para el Chevrolet Corsa/Classic, con 3.811 unidades, un modelo que sigue siendo atractivo por su precio accesible y bajo costo de mantenimiento. La lista continúa con la Ford Ranger (3.627), la Volkswagen Amarok (3.580) y la Ford EcoSport (2.710), tres vehículos que mantienen una demanda fuerte y estable. El Toyota Corolla (2.695), el Peugeot 208 (2.506), el Fiat Palio (2.416) y el Ford Ka (2.284) completan la nómina de los diez usados más transferidos del mes.



Aunque noviembre mostró claros signos de freno, el sector coincide en que el mercado aún tiene espacio para oportunidades. Con precios que se ajustaron en algunos segmentos y un público que sigue buscando alternativas accesibles, los usados continúan siendo una opción clave en la movilidad nacional. Si diciembre confirma el repunte esperado, 2025 podría cerrar con cifras históricas y consolidar el papel central de provincias como Neuquén dentro del mapa automotor argentino.

Los 10 vehículos usados más vendidos en noviembre del 2025

1 Volkswagen Gol/Trend:

7.083 u.

2 Toyota Hilux

5.243 u.

3 Chevrolet Corsa/Classic

3.811 u.

4 Ford Ranger

3.627 u.

5 Volkswagen Amarok

3.580 u.

6 Ford EcoSport

2.710 u.

7 Toyota Corolla

2.695 u.

8 Peugeot 208

2.506 u.

9 Fiat Palio

2.416 u.

10 Ford Ka

2.284 u.