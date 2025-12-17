Dakota: la gran apuesta nacional de RAM

RAM dio un giro significativo en su estrategia regional con la presentación oficial de la nueva Dakota, una pickup mediana producida en la Argentina que marca el inicio de una etapa clave para la marca en el país, y ya genera expectativa en Pire Rayen, concesionario oficial de la marca en Neuquén y Río Negro.

El modelo llega en dos configuraciones —Warlock y Laramie—, ambas impulsadas por un motor 2.2 turbodiésel capaz de entregar 200 CV y 450 Nm, combinado con una transmisión automática de ocho marchas. Esta combinación posiciona a la camioneta como una alternativa equilibrada entre desempeño, eficiencia y confort, apta tanto para tareas intensivas como para el uso cotidiano.



En cuanto al diseño, la Dakota adopta un lenguaje visual sólido y moderno, con faros Full LED, portón asistido y detalles que varían según versión. La Warlock refuerza su perfil aventurero con terminaciones Satin Grey, llantas de 17 pulgadas y la barra RAMBAR®, mientras que la Laramie suma cromados, llantas de 18 pulgadas y la exclusiva Ram LED Lightbar, orientada a mejorar la visibilidad y darle una identidad más sofisticada.

RAM Dakota, lista para el trabajo

Uno de sus puntos más competitivos es la capacidad de trabajo: puede cargar hasta 1.020 kilos, remolcar 3.500 kilos y ofrece una caja amplia de 1.210 litros. Además, sus cotas y despeje de 228 mm le dan un comportamiento todoterreno destacado, con neumáticos y geometrías adaptadas a cada variante.

Por dentro, el enfoque es tecnológico. Integra sistemas de tracción 4AUTO, 2H y 4L, diferentes modos de conducción, cámara 540° y sensores de asistencia. El habitáculo combina una pantalla central de 12,3 pulgadas, instrumental digital, cargador inalámbrico y tapizados en cuero. A esto se suman seis airbags, control de estabilidad, frenado autónomo, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y detector de punto ciego.



Para acompañar su llegada, RAM ofrece múltiples alternativas de financiación: tasa 0%, opciones UVA y un plan de ahorro 70/30 con adjudicación programada. La garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros y la gama se complementa con más de 40 accesorios oficiales.

Los precios anunciados son: Dakota Warlock: $69.000.000 y Dakota Laramie: $71.000.000, consolidando la presencia de RAM en uno de los segmentos más competitivos del mercado.