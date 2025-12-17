Pire Rayen impulsa la llegada de la Dakota

La llegada de la nueva RAM Dakota marca un punto de inflexión para el mercado de pickups en la Patagonia. Desde Pire Rayen, concesionario oficial RAM en Neuquén y Río Negro, aseguran en diálogo con este medio que “el modelo despierta expectativas muy positivas, impulsadas por un usuario que valora la robustez, la capacidad real de trabajo y el confort, combinados con el ADN 100% RAM. Proyectan un volumen de ventas sostenido desde el lanzamiento, respaldado por una demanda creciente de clientes que buscan una pickup con mayores prestaciones que las medianas tradicionales. A este escenario se suma un diferencial clave: una línea exclusiva de financiación a tasa 0% hasta $30.000.000, que amplía el acceso y potencia el interés”.



El contexto acompaña. El mercado argentino crece un 50% y Stellantis se expande por encima de ese ritmo. Las pickups representan el 33% del mercado total y las medianas, segmento donde competirá Dakota, cerca del 36%. RAM, en particular, pasó de un 0,1% a más de 1% de market share desde su llegada al país.

El impacto de la Dakota ya se ve en las primeras consultas. En apenas una semana de preventa se reservaron 100 unidades en todo el país, cada una asegurada con un anticipo de $500.000. Los clientes patagónicos preguntan por su desempeño en nieve, ripio y caminos rurales, su capacidad de trabajo para chacras y tareas de carga, y también por sus aptitudes recreativas. La autonomía y eficiencia del motor Multijet 2.2 —con un tanque de 80 litros adecuado para largas distancias— y sus prestaciones off-road, como los modos de manejo, el sistema AWD con reductora y el bloqueo de diferencial trasero, son puntos centrales en las inquietudes.



Además, la marca destaca que “la nueva Dakota llega con un conjunto de características especialmente adecuado para las rutas y condiciones climáticas de la Patagonia. Entre ellas, su motor turbodiésel de 200 CV; el sistema de tracción AWD + RWD + 4WD Low; el chasis Body-on-Frame; la suspensión trasera de eje rígido con elásticos parabólicos; los modos de manejo normal, deportivo, arena y nieve; la capacidad de remolque de 3.500 kg y una carga de más de 1.020 kg. A esto se suman la altura mínima al suelo de 228 mm, excelentes ángulos off-road, cámara 540° con visión 2D y 3D, iluminación Full LED con función cornering, y una completa dotación de seguridad con 6 airbags, ESP, frenos a disco en las cuatro ruedas y distribución electrónica de frenado. También incorpora elementos clave como protector de cárter, estribos laterales, cobertor y portón con asistencia”.

La estructura de posventa de Pire Rayen, clave en la llegada de Dakota

Para acompañar el lanzamiento, Pire Rayen reforzó toda su estructura de posventa. El equipo técnico participó de una capacitación oficial dictada por RAM, sumaron stock inicial de repuestos específicos de Dakota y ampliaron la oferta de accesorios originales exclusivos. Además, implementaron protocolos de servicio adaptados a los usos típicos de la región —nieve, polvo en suspensión, ripio y remolque— y soporte para clientes de grandes distancias con turnos programados, mantenimiento Mopar y el programa FlexCare.



En cuanto al perfil del público, desde Pire Rayen resaltan que “la Dakota atraerá a dos tipos de usuarios: quienes buscan confort y tecnología en la versión Laramie, con pantallas de 19”, sonido premium DTS y equipamiento ADAS; y quienes priorizan el uso intensivo todo terreno en la versión Warlock, con estética agresiva, llantas y neumáticos AT y un enfoque orientado al trabajo duro”.

A nivel regional, la llegada del modelo promete mover el tablero del segmento. “Su potencia, su sistema de tracción avanzado, el equipamiento de seguridad ADAS, la garantía de 5 años y la capacidad de remolque —clave para actividades productivas y recreativas patagónicas— la posicionan como una opción sólida frente a las alternativas tradicionales”, agregan desde el concesionario. La financiación exclusiva a tasa 0%, por su parte, refuerza el atractivo comercial en un mercado altamente competitivo.