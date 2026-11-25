“Hoy una pickup no se elige solamente como herramienta de trabajo, sino también como vehículo familiar, para viajar y disfrutar de las actividades al aire libre”, remarcó Alejandro Santi, gerente de Kumenia.

En una región donde las pickups forman parte del trabajo, la producción y la vida cotidiana, Renault busca ampliar su participación con una propuesta que combina versatilidad, tecnología y confort. La nueva Niagara, fabricada en la planta de Santa Isabel, Córdoba, representa una apuesta de la marca por conquistar nuevos compradores en uno de los mercados más exigentes del país.

Para Kumenia, concesionario oficial de Renault en Neuquén y Río Negro, su incorporación abre una oportunidad comercial que va más allá de sumar un vehículo a la oferta. El objetivo es recuperar terreno en un segmento de fuerte presencia regional, atraer clientes particulares y ampliar los negocios con empresas vinculadas a las actividades productivas.

El primer contacto con el público dejó señales alentadoras. El sábado 14 de noviembre, Kumenia presentó oficialmente la Niagara en el Club Hípico Costa Nogal, ante unas 250 personas, entre clientes, invitados y colaboradores. La convocatoria permitió conocer las primeras impresiones sobre un producto que busca hacerse un lugar frente a competidores consolidados.

“La recepción fue espectacular”, aseguró Alejandro Santi, gerente de Kumenia, al evaluar el encuentro. Según explicó, el diseño, el equipamiento, el confort y la calidad de las terminaciones estuvieron entre los aspectos que más sorprendieron a los asistentes. El ejecutivo también destacó el trabajo industrial realizado en Córdoba. “Una vez más, la planta de Santa Isabel demuestra su capacidad para desarrollar productos de excelente calidad”, sostuvo.

Las consultas estuvieron orientadas principalmente a las versiones, prestaciones, tecnología y posibilidades de financiación. También hubo una respuesta favorable de propietarios de Oroch, Alaskan y Duster, interesados en conocer la nueva propuesta de Renault.

Pero el entusiasmo no quedó solamente en las consultas. Santi confirmó que ya se concretaron varias operaciones, tanto mediante ventas convencionales como a través de planes de ahorro. “Sin dudas, fue un lanzamiento que superó nuestras expectativas”, afirmó.

Una pickup para el trabajo y la vida familiar

La competencia en Patagonia representa uno de los principales desafíos para Niagara. Las camionetas tienen una presencia histórica en el mercado regional, impulsada por actividades como el petróleo, la construcción, el comercio y las tareas rurales. En ese contexto, Kumenia considera que el nuevo modelo puede diferenciarse por ofrecer una combinación de características que responden a distintas necesidades.

“La Patagonia tiene una fuerte tradición de pickups y un público exigente, que valora especialmente la confiabilidad, la robustez y la versatilidad”, explicó Santi. Para el directivo, el diseño moderno, la motorización turbo, el equipamiento y las alternativas de tracción constituyen argumentos importantes para competir en Neuquén y Río Negro.

Sin embargo, remarcó que el perfil del comprador también está cambiando. La camioneta dejó de ser exclusivamente una herramienta laboral y ganó espacio como vehículo para la familia, los viajes y las actividades recreativas. “Hoy una pickup no se elige solamente como herramienta de trabajo, sino también como vehículo familiar, para viajar y disfrutar de las actividades al aire libre”, señaló.

La fabricación nacional representa otro aspecto que Kumenia busca destacar, junto con el respaldo de Renault y la estructura comercial y de posventa del concesionario.

Santi considera que estos factores pueden ayudar a consolidar la presencia del modelo en una región donde la confiabilidad y la atención posterior a la compra tienen un peso importante. La estrategia también contempla un segmento con fuerte potencial: las empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera genera demanda de movilidad no solamente entre las grandes operadoras, sino también en contratistas, proveedores de servicios y pequeñas y medianas empresas.

“Creemos que Niagara puede encontrar un espacio muy interesante dentro de las flotas, especialmente en empresas que necesitan vehículos versátiles para el traslado de personal técnico, supervisores y tareas de apoyo operativo”, explicó.

Las oportunidades también se extienden a la construcción, la energía, el comercio y otros servicios. Por eso, Kumenia buscará fortalecer el contacto directo con las compañías y desarrollar propuestas adaptadas a sus necesidades.

Financiación para impulsar las ventas

La estrategia comercial será determinante para convertir el interés inicial en un crecimiento sostenido. Kumenia apuesta a distintas herramientas de financiación y promociones para facilitar el acceso a la nueva pickup. Según detalló Santi, las bonificaciones de lanzamiento promedian los $8.000.000, mientras que también se ofrece financiación a tasa 0% por hasta $30.000.000.

A estas alternativas se suman planes de ahorro con adjudicación asegurada en la sexta cuota, sujetos a las condiciones comerciales vigentes. “Son propuestas que facilitan el acceso al producto y nos permiten llegar a distintos perfiles de clientes”, explicó el gerente.

Otro eje será la posibilidad de probar el vehículo. Kumenia busca que los interesados conozcan personalmente su comportamiento, prestaciones, confort y tecnología antes de tomar una decisión de compra. Para Santi, las pruebas de manejo pueden convertirse en una de las principales herramientas para impulsar las operaciones durante los próximos meses.

La apuesta también incluye fortalecer la atención a empresas y flotas mediante condiciones comerciales competitivas y un servicio de posventa que acompañe la utilización de los vehículos. “El diferencial no está solamente en vender un vehículo, sino en ofrecer una solución de movilidad confiable, eficiente y acompañada por el respaldo de Kumenia en toda la región”, destacó.

Con las primeras ventas concretadas y una recepción favorable, la expectativa es que Niagara contribuya a ampliar la cartera de clientes y recuperar participación en el mercado patagónico. El desafío será sostener ese interés inicial y transformarlo en volumen de operaciones frente a marcas con una trayectoria consolidada en el segmento.

“Nuestro objetivo es que Niagara no sea solamente un lanzamiento exitoso, sino que se consolide como un producto de volumen, contribuya al crecimiento de nuestras ventas y fortalezca la presencia de Renault y Kumenia en el mercado patagónico”, concluyó Santi.