El Partido Justicialista de Río Negro cumplió con una formalidad exigida por la Justicia Electoral para renovar las autoridades -cuyos mandatos estaban vencidos- de las unidades básicas de cada localidad.

En todas las ciudades hubo acuerdo, pero en Sierra Grande los hermanos Tamburrini no coincidieron y se disputarán la unidad básica local en una elección interna que se debe desarrollar el próximo domingo 29 de noviembre.

El vicepresidente del PJ y titular de la bancada Vamos con Todos, José Luis Berros, confirmó a este diario el consenso en las listas de todas las unidades básicas excepto en la localidad costera donde se impulsan los proyectos energéticos.

Renzo Tamburrini, exintendente de Sierra Grande.

El Consejo del PJ acordó en octubre prorrogar los mandatos vencidos de todas las comisiones directivas de unidades básicas hasta el 28 de noviembre y habilitó un proceso interno con plazo de presentación de listas hasta el 16 de noviembre.

Sierra Grande se desmarca de la unidad del resto de la provincia

En Sierra Grande, los afiliados al peronismo adherentes a la unidad básica que estarán habilitados para votar el domingo son 116 personas (de los cerca de 800 afiliados al peronismo en la localidad), según confirmó Mauro Tamburrini, actual presidente del partido a nivel local y uno de los aspirantes a continuar como secretario general. Se enfrentará a Estela Tinte, promovida por el exintendente Renzo Tamburrini.

El titular de la unidad básica serranda dijo a Diario RÍO NEGRO que “gente ligada a un proyecto político trunco busca protagonismo dadas las circunstancias del proceso electoral del año que viene”. Se refirió al sector de su hermano y exintendente, que perdió en las elecciones 2023.

Mauro Tamburrini, secretario general de la unidad básica de Sierra Grande va por un nuevo mandato. Archivo

Los Tamburrini formaron parte del mismo proyecto político en 2019, con Renzo como intendente y Mauro en el Concejo, pero en 2023 no coincidieron y el segundo se apartó.

Según el secretario general peronista “no hubo intención de querer acordar” ahora en una lista de unidad y acusó que sus adversarios “no participan del partido desde hace 3 años”.

El domingo se definirá la conducción del partido a nivel local para los próximos dos años, un período que quedó acotado a la mitad desde la refroma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de Río Negro en 2018, cuando también se habilitó que exista más de una unidad básica por ciudad.