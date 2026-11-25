El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez explicó la composición del presupuesto a los legisladores. Foto: Marcelo Ochoa.



El oficialismo consiguió dictamen favorable del Plenario para el presupuesto y el paquete fiscal de 2027. Ese respaldo mayoritario -con el acompañamiento de sus aliados de la UCR, el ARI y Primero Río Negro– dejó encaminado el tratamiento de ambas iniciativas en la sesión de este jueves.

Las bancadas opositoras —PJ, Vamos con Todos y PRO— optaron por la alternativa reglamentaria de las 48 horas y reservaron sus votos para el recinto.

Para analizar el presupuesto, el Ejecutivo envió al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, con su equipo. A diferencia de otras presentaciones, no concurrieron los titulares de los restantes organismos (al final, se acercó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf), por lo que las respuestas a las consultas ajenas a Hacienda quedaron a cargo del presidente del bloque oficialista, Facundo López. En algunos casos, respondió políticamente y, en otros, transmitió las contestaciones que le hacían llegar -vía whatssapp- los funcionarios ausentes.

Ayelén Sposito, Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, plantearon sus inquietudes al ministro Sánchez. Foto: Marcelo Ochoa.

Sánchez abrió la exposición con un informe sobre el presupuesto de gastos y recursos, que asciende a $4.778.380 millones (casi US$ 2.958 millones), con sus principales componentes y comparaciones. Detalló que esa previsión representa un aumento del 44% respecto del presupuesto aprobado para 2026. Sin embargo, precisó que la variación se reduce al 27% cuando la comparación se realiza con las erogaciones que se proyectan para el cierre del actual ejercicio.

Esta última referencia permitió observar con mayor precisión las diferencias entre las asignaciones que el Gobierno propone para 2027 y los recursos que efectivamente habrá destinado durante 2026.

El mayor incremento corresponde a Obras Públicas y Vialidad, con una suba del 125%. En segundo lugar aparece Salud, con un 30%. El Poder Judicial y el Legislativo comparten un incremento del 28%, mientras que Educación tendrá una mejora del 21%.

Las consultas de legisladores

En el turno de las consultas parlamentarias, el peronista Luciano Delgado Sempé pidió precisiones sobre el monto de los intereses que deberá afrontar la Provincia. Sánchez estimó ese desembolso en $68.000 millones (US$42,1 millones).

Por su parte, Patricia Mac Kidd (Cambia Río Negro) planteó inquietudes por la falta de partidas para determinadas áreas educativas, mientras que la barilochense María Laura Frei (PRO) cuestionó el incremento presupuestario previsto para el IUPA.

Patricia Mac Kidd, del bloque «Cambia Río Negro en suspenso», expresó su preocupación por la ausencia de partidas educativas. Foto: Marcelo Ochoa.

Sánchez, acompañado por Natalia Crociatti y Franco Basile, también recogió el pedido de Magdalena Odarda (Vamos con Todos) para conocer los montos estimados de coparticipación municipal y el detalle de los adelantos financieros que la Provincia realizó a distintos gobiernos locales.

Entre otras intervenciones, Leandro García (PJ-NE) formuló observaciones técnicas sobre las proyecciones de recursos nacionales, mientras que Luis Ivancich (PJ-NE) reclamó por las obras que fueron incorporadas al presupuesto de 2026, pero que finalmente no se ejecutaron.

El paquete fiscal



Finalizada la discusión presupuestaria, el Plenario pasó al análisis del paquete fiscal, con la exposición del titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri.

El funcionario comenzó por el esquema previsto para Ingresos Brutos y ratificó que «no hay cambios en las alícuotas».

Luego concentró su exposición en el diseño de los impuestos Inmobiliario y Automotor. Recordó que ambos tributos se calculan sobre la base de las valuaciones fiscales, aunque destacó que, por séptimo año consecutivo, Río Negro establecerá un límite a los incrementos anuales.

Palmieri lo definió como “una actualización” del 30% y lo contrastó con una inflación por encima del 33%. Es decir, aunque el incremento por la aplicación de alícuotas sea superior, el monto anual que deberá pagar cada contribuyente no podrá tener un alza mayor a ese porcentaje en relación al tributo del 2026.

Trabajo, con Uocra, y la reforma legislativa

Otros temas impulsados por el oficialismo, con dictámenes favorables en el Plenario de ayer, fueron la promoción de Trabajo a secretaría de Estado, y la reforma de la estructura salarial y de la carrera del personal legislativo.

El primer proyecto fue defendido por la secretaria Martha Avilés, que contó con el respaldo y participación en las Comisiones de una delegación de la Uocra.

La modificación que mejora las condiciones salariales de los legislativos fue expuesta por uno de sus autores, Lucas Pica, acompañado por el secretario general de APEL, Gustavo Morón.

Las distintas iniciativas del oficialismo conformarán la agenda de la sesión, que se formalizará este miércoles en Labor Parlamentaria.