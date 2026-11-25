BOSCO, VICTOR JOSE Falleció el 22/11/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre del Presidente del BPN S.A., Cr. C. Gabriel Bosco, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

MARTINEZ VDA. DE SARTOR, ELSA BEATRIZ Falleció en General Roca a los 87 años. Sus hijos: Jorge Luis, Alina y Adrian. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Dra. Neme de Bonacchi, Norah La Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos de la Pcia de RN lamenta con profundo pesar su fallecimiento, acaecido a los 79 años en la cuidad de General Roca.Aasociada a esta institución.Acompañamos a sus familiares, con el mayor de los respetos en estos momentos de dolor

Delucchi, María Virginia Acompañamos a su hermana María Belén en tan dolorosa circunstancia Su Profesor Javier y sus compañeros del Curso de Ingles del Instituto de Idiomas: Valeria, Lidia, Jorge y Guillermo.

HERNANDEZ, INES DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 23 de Noviembre, a la edad de 93 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, serán inhumados a las 9:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

BUSTINGORRY, RAUL Falleció en Senillosa el día 23 de Noviembre, a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala de Senillosa, fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio nuevo de Senillosa . SERVICIO SOCIAL CALF.