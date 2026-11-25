Necrológicas de hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 25 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
BOSCO, VICTOR JOSE
Falleció el 22/11/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre del Presidente del BPN S.A., Cr. C. Gabriel Bosco, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.
MARTINEZ VDA. DE SARTOR, ELSA BEATRIZ
Falleció en General Roca a los 87 años. Sus hijos: Jorge Luis, Alina y Adrian. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Dra. Neme de Bonacchi, Norah
La Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos de la Pcia de RN lamenta con profundo pesar su fallecimiento, acaecido a los 79 años en la cuidad de General Roca.Aasociada a esta institución.Acompañamos a sus familiares, con el mayor de los respetos en estos momentos de dolor
Delucchi, María Virginia
Acompañamos a su hermana María Belén en tan dolorosa circunstancia Su Profesor Javier y sus compañeros del Curso de Ingles del Instituto de Idiomas: Valeria, Lidia, Jorge y Guillermo.
HERNANDEZ, INES DEL CARMEN
Falleció en Neuquén el día 23 de Noviembre, a la edad de 93 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, serán inhumados a las 9:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
BUSTINGORRY, RAUL
Falleció en Senillosa el día 23 de Noviembre, a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala de Senillosa, fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio nuevo de Senillosa . SERVICIO SOCIAL CALF.
NEME, NORAH
Mimo, Nori y familia participan el fallecimientode su querida amiga.Y acompañan a Adolfo, Adolfito, Juan Pablo y Franco en estos tristes momentos.Cuanto se te va a extrañar Norah!
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