El Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) suscribieron este martes 24 de noviembre un convenio de cooperación destinado a ampliar el acceso al crédito del entramado productivo provincial e impulsar nuevas inversiones vinculadas con la industria hidrocarburífera y energética.

El acuerdo fue rubricado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el titular de Fecene, Mauricio Uribe Roca. Según se informó oficialmente, el entendimiento habilita líneas de financiamiento específicas para inversión y capital de trabajo por un cupo total de hasta $20.000 millones, con una bonificación de un punto porcentual anual en la tasa de interés para apuntalar el desarrollo de nuevos proyectos en la Patagonia Norte.

Como complemento de la asistencia crediticia, las partes coordinaron la puesta en marcha de un HUB pensado como un espacio de vinculación y articulación institucional entre las cámaras empresarias, las compañías del rubro y los distintos actores de la cadena de valor, con el objetivo de canalizar oportunidades de negocio y acelerar iniciativas productivas en la región.}

Quiénes participaron de la firma

Por parte de la entidad financiera asistieron el gerente general, Gastón Álvarez; el subgerente general principal de Negocios, Rodrigo García; el subgerente general de Riesgo, Sergio Díaz; el subgerente general de Empresas, Jorge Paz; y el subgerente general de Finanzas, Mauricio Albanesse. También estuvieron presentes el gerente comercial de Banco Empresas, Leonardo Ruffinelli; el gerente zonal de Patagonia Norte, Edgardo Aguado; y los gerentes zonales Adriana S. Valdez, Laura Petroni y Eduardo Vecchi.

En representación del sector privado neuquino acompañaron al presidente de Fecene Anabela Bonaventa; Daniel González y Maximiliano D’Angelo, por la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan); Giulio Retamal, por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Delegación Neuquén; Claudio Urcera, Carlos Pérez, Ignacio Pascual y Gerardo Antenucci, por la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (Capespe); y Cristian Bergese, por el Centro PyME-Adeneu / Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines (Ceipa).

Desde el Banco Nación destacaron que la iniciativa busca consolidar la presencia de la entidad en Neuquén y reforzar el financiamiento orientado a sectores estratégicos con capacidad de traccionar producción, empleo y actividad económica en la provincia.