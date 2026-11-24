El regreso y la ampliación del Tren del Valle sumaron este martes un anuncio clave para la comunidad educativa de la región: el servicio ferroviario contará con paradas específicas en las zonas de acceso a las facultades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tanto en Cipolletti como en General Roca. La novedad se dio a conocer durante el acto de apertura de sobres de la licitación para ejecutar las primeras obras de infraestructura en Río Negro, en el marco del traspaso del tren a la órbita provincial.

La ceremonia se realizó este mediodía en la sede de la Asociación Libanesa de Socorros Mutuos de General Roca y fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, junto al presidente de Tren Patagónico, Roberto López, y la intendenta local, María Emilia Soria.

«Queremos que el tren vuelva a ser una alternativa para quienes necesitan viajar por el Alto Valle para trabajar, estudiar o atenderse», expresó Weretilneck durante el acto. Según estimaciones oficiales, la población universitaria que se moviliza diariamente en transporte público entre Villa Regina y Neuquén es de 8.500 personas, aproximadamente.

Dónde estarán las paradas universitarias del Tren del Valle y qué obras se licitaron

La licitación abierta este martes cuenta con un presupuesto oficial de $1.781.449.911,70 y contempla la construcción de seis rampas de acceso y tareas de adecuación en las cinco estaciones existentes en Roca, J. J. Gómez, Allen, Fernández Oro y Cipolletti, a las que se suma un nuevo punto de ascenso y descenso pensado especialmente para estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

De acuerdo con el detalle técnico de los proyectos, las intervenciones vinculadas con los polos académicos de la UNCo se organizan en dos instancias. En Cipolletti, dentro de la licitación abierta hoy se ejecutará un nuevo acceso ferroviario en el sector comprendido entre la avenida Perón, la Ruta Provincial 65 y la calle Vélez Sarsfield, en cercanías de la Facultad de Ciencias Médicas y en el área de influencia de Ciencias de la Educación y Psicología. Además, en la estación central de Cipolletti se renovarán andenes y pasos con nuevas barandas, rampas y elementos de seguridad.

En General Roca, además de ampliar y modificar el sector de andén y acceso en la estación céntrica de la ciudad, Weretilneck anunció que próximamente se licitará una rampa adicional sobre la calle Mendoza. Ese punto fue elegido estratégicamente por su cercanía con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) y permitirá facilitar el ascenso y descenso de pasajeros sin interferir con otros usos actuales de los edificios ferroviarios.

En el resto del corredor, las obras prevén la construcción de un nuevo refugio, cartelería, iluminación y mejoras peatonales en J. J. Gómez; refugios, barandas, andén y señalética en Allen; y adecuación de accesos, refugio, iluminación y cerramientos en Fernández Oro. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución será de 90 días.

En el acto oficial por parte de la casa de altos estudios participaron el rector Christian Lopes; la vicerrectora Lorena Higuera; la secretaria de Planeamiento Victoria Alfonso; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (Facep), Ema Camadro; y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs), Julio Monasterio; además de la secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades de Río Negro, Daiana Neri.

Cuatro empresas compiten por los trabajos del Tren del Valle

A la apertura de ofertas se presentaron cinco firmas constructoras, aunque una —Induvia— quedó excluida por no completar la documentación requerida. Las cuatro propuestas económicas que pasaron a la etapa de evaluación técnica y administrativa fueron encabezadas por Cepiem, con una cotización de $1.754.728.163 (unos US$1,12 millones, por debajo del presupuesto oficial).

También presentaron ofertas económicas LEG Servicios, por $2.122.739.465 (US$1,36 millones); Pose, por $2.811.890.273 (US$1,80 millones); y Roque Mocciola, por $2.918.878.337 (US$1,87 millones).

Plazos, pruebas y el cronograma para volver a viajar en el Tren del Valle

La ampliación hacia el este avanza en paralelo con el traspaso de la operación del tramo Cipolletti–Neuquén–Plottier desde la estatal nacional Trenes Argentinos (Sofse) hacia la empresa provincial Tren Patagónico, formalizado tras el convenio firmado el 24 de agosto de 2026 y la Resolución 1853/2026 publicada el 26 de octubre. En ese marco, el servicio se encuentra suspendido temporalmente mientras se completan las tareas administrativas y operativas de transición.

Weretilneck anticipó que el próximo lunes comenzará la recepción de las formaciones y el traspaso de 46 trabajadores desde Sofse a Tren Patagónico. Respecto del material rodante, detalló que el plan apunta a contar con cinco formaciones: tres triplas CAF y CML que están siendo reacondicionadas en talleres de Buenos Aires —cuya llegada está prevista entre el 20 y el 30 de diciembre— y dos duplas Materfer propias que la Provincia busca recuperar hacia fines de febrero.

En paralelo, este jueves se realizará una recorrida conjunta con Ferrosur a lo largo de todo el tendido entre Roca y Plottier para relevar el estado de las vías y definir las obras de acondicionamiento necesarias, que demandarán una inversión estimada por el gobernador en al menos US$3 millones. También será necesario revisar y señalizar más de 80 pasos a nivel entre Neuquén y Roca antes de habilitar el transporte de pasajeros.

Según detalló el mandatario, en enero comenzarán las primeras pruebas de circulación sin pasajeros para medir tiempos de viaje y frecuencias, con la expectativa de iniciar los viajes comerciales durante la primera mitad de marzo si las condiciones de seguridad están resueltas, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 de Río Negro fija como meta formal la puesta en marcha del corredor Roca–Cipolletti para la semana del 30 de marzo de 2027.

En cuanto al sistema de pago, el presidente de Tren Patagónico confirmó que trabajan junto a SUBE para instalar molinetes o tótems que permitan abonar el boleto con tarjeta SUBE, débito, crédito o códigos QR.