La sección Patagonia de la Society of Petroleum Engineers (SPE) conmemorará tres décadas de actividad en la región con el evento Oilfield AI Neuquén, una jornada enfocada en la integración de la inteligencia artificial en la industria hidrocarburífera. La cita tendrá lugar el próximo miércoles 9 de diciembre de 2026 en la sede del Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina, con acceso gratuito previa inscripción hasta el 2 de diciembre.

Fundada en 1996, la filial regional de esta organización internacional sin fines de lucro nuclea a profesionales petrotécnicos, especialistas y estudiantes de Neuquén, Río Negro y La Pampa. En el cierre de su trigésimo aniversario, la entidad busca analizar la transformación operativa del sector en torno al desarrollo de Vaca Muerta, convocando el evento junto a ENE IA Lab, el Polo Científico Tecnológico Neuquén, YoRobot y Oil & Gas Awards (OGA).

La jornada comenzará a las 8 con Vaca Muerta Build, una hackatón coordinada por el equipo de ingeniería de software YoRobot que se extenderá hasta las 14. Dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales con soporte de perfiles tecnológicos, la instancia propondrá resolver desafíos reales de la cuenca vinculados a energía, logística y seguridad, salud y ambiente (HSE).

Por la tarde, a partir de las 15 (con acreditaciones desde las 14:30), se desarrollará el bloque de casos y paneles de IA aplicada, a cargo del laboratorio neuquino ENE IA Lab. Este tramo estará orientado a equipos de la industria interesados en conocer experiencias concretas de implementación, evaluando los problemas abordados, las métricas obtenidas y los requisitos pendientes para escalar las soluciones hacia la operación diaria.

Entre los referentes confirmados para participar de los distintos espacios figuran Andrés López Gibson (SPE Patagonia y ENE IA Lab), Rodrigo Arias (YoRobot), Maxi Arias (ENE IA Lab), Rubén Etcheverry (ENE IA Lab y secretario del COPADE), Cristian Sanz (ENE IA Lab) e Irupé Grela (Drekka).

Según los registros preliminares de inscripción, la convocatoria abarca desde directivos y gerentes hasta analistas y estudiantes vinculados a operadoras como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Phoenix y CAPEX, firmas de servicios como SLB y Tuboscope, pymes regionales y entidades académicas y científicas como el Clúster Vaca Muerta, CONICET, la Universidad Nacional del Comahue, UFLO e IFES.

Cronograma de la jornada (Miércoles 9 de diciembre)

08:00 a 14:00 | Vaca Muerta Build: Hackatón para estudiantes y jóvenes profesionales sobre desafíos de energía, logística y HSE, coordinada por YoRobot.

Hackatón para estudiantes y jóvenes profesionales sobre desafíos de energía, logística y HSE, coordinada por YoRobot. 14:30 | Acreditaciones: Ingreso para el bloque vespertino.

Ingreso para el bloque vespertino. 15:00 a 18:00 | Casos y paneles de IA aplicada: Presentación de prototipos, resultados medidos y transición hacia la operación, coordinado por ENE IA Lab.

Presentación de prototipos, resultados medidos y transición hacia la operación, coordinado por ENE IA Lab. 18:00 a 20:00 | Aniversario y reconocimientos: Repaso histórico por los 30 años de SPE Patagonia, premiación de la hackatón, distinciones locales y lanzamiento de Oil & Gas Awards 2027.

El cierre institucional se llevará a cabo entre las 18 y las 20, abierto a toda la comunidad técnica. Durante ese segmento se realizará un repaso por los 30 años de trayectoria de SPE Patagonia, se entregarán los premios de la hackatón y se otorgarán reconocimientos locales de la sección.

Además, se presentará la edición 2027 de los Oil & Gas Awards, una iniciativa independiente destinada a visibilizar proyectos e innovaciones mediante métricas técnicas y registros verificables.