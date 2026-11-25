Con la amenaza de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aceleró las obras de prevención en el Centro Atómico Ezeiza. El organismo, que depende de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, trabaja en el reacondicionamiento de los drenajes, la vigilancia del arroyo Aguirre y el uso de una plataforma geoespacial que simula escenarios climáticos, con el fin de proteger al personal, las instalaciones y la continuidad de las tareas.

Uno de los ejes principales es el reacondicionamiento integral del sistema de drenaje del enorme predio de 840 hectáreas.

Con maquinaria especializada se realizan trabajos de reexcavación, limpieza, despeje y reperfilado de zanjas en todo el complejo. La tarea, de gran alcance territorial, busca facilitar la evacuación del agua de lluvia, mejorar su escurrimiento natural y reducir los sectores propensos al anegamiento.

En paralelo, se intensificaron las acciones sobre el arroyo Aguirre, donde se ejecutaron tareas de despeje y desmalezamiento en las márgenes.

Estos trabajos se complementan con un sistema de cámaras que permite vigilar el nivel del agua y agilizar la toma de decisiones ante eventuales crecidas.

El interior del RA-3, el reactor nuclear del Centro Atómico Ezeiza que se utiliza para investigación y producción de radioisótopos.

A las mejoras en el terreno se suma el uso del tablero CNEA-ENOS, una plataforma geoespacial con un módulo meteorológico diseñado para los centros atómicos Ezeiza, Constituyentes y Bariloche, que permite simular lluvias, inundaciones y nevadas.

El sistema cruza información sobre infraestructura crítica, redes de drenaje y características topográficas de cada predio con los registros de sensores que miden los niveles de agua.

De este modo, al vincular los pronósticos climáticos con las condiciones concretas de cada sede, facilita la anticipación, la identificación de áreas vulnerables, la priorización del mantenimiento y la organización de la respuesta ante eventos adversos.

El Centro Atómico Ezeiza cuenta con un enorme predio de 840 hectáreas.

Todas estas acciones forman parte del plan de prevención y mitigación del riesgo hídrico elaborado por la CNEA para proteger sus predios e instalaciones. La iniciativa surgió del trabajo articulado entre equipos técnicos y profesionales de distintas áreas del organismo, que analizaron antecedentes y necesidades operativas para definir prioridades de intervención y criterios de seguimiento.

Estas medidas se inscriben, además, en una estrategia conjunta del sector nuclear argentino para fortalecer su capacidad de respuesta frente a contingencias climáticas.

En ese marco, la CNEA trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Nucleares y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entre otros actores, para intercambiar información y alertas tempranas y articular los protocolos de actuación.

El mapa nuclear argentino

El Centro Atómico Ezeiza es uno de los varios sitios que conforman la infraestructura nuclear del país. Entre los principales se encuentran el Centro Atómico Constituyentes, en San Martín (Buenos Aires), y el Centro Atómico Bariloche, en Río Negro, también alcanzados por el módulo meteorológico del tablero CNEA-ENOS.

En materia de generación eléctrica, Argentina cuenta con tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse, esta última en Córdoba.

Completan el esquema el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, en Río Negro, vinculado al enriquecimiento de uranio; el Complejo Minero Fabril San Rafael, en Mendoza; y la planta INVAP, con sede en Bariloche, referente en el diseño de reactores de investigación.