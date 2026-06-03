Camiones en baja: se reconfiguró el ranking de marcas y modelos

El mercado de vehículos comerciales pesados volvió a mostrar señales de enfriamiento en mayo de 2026, con una caída en los patentamientos tanto en la comparación mensual como interanual. En un contexto económico desafiante y con menor nivel de actividad, el segmento de camiones y buses evidenció una retracción que impacta directamente en el transporte y la logística.

De acuerdo con los datos del sector, durante mayo se patentaron 1.771 unidades, lo que representa una baja del 13,1% frente a abril y un descenso del 14,5% en comparación con mayo de 2025. En el acumulado del año, el total alcanza las 9.142 unidades, un 4,5% menos que en el mismo período del año anterior.

En este escenario, el ranking de marcas mantiene algunos liderazgos históricos, aunque también refleja cambios en la dinámica competitiva, con marcas que crecen y otras que pierden terreno.

RANKING DE MARCAS

1. Mercedes-Benz: 663 unidades

2. Iveco: 342 unidades

3. Scania: 185 unidades

4. Volkswagen: 174 unidades

5. Volvo: 116 unidades

6. Foton: 103 unidades

7. Agrale: 75 unidades

8. Dongfeng: 26 unidades

9. King Long: 16 unidades

10. Isuzu: 16 unidades

Iveco pisa fuerte y Mercedes-Benz sostiene presencia

Entre las marcas, Mercedes-Benz se mantiene como líder indiscutido del mercado, con más de un tercio de participación. Sin embargo, su volumen muestra una leve caída interanual, en línea con la tendencia general del sector.

Detrás, Iveco ocupa el segundo lugar, aunque con una baja marcada respecto de abril y del mismo mes del año pasado. En tanto, Scania completa el podio, también afectada por la retracción de la demanda.

En contrapartida, marcas como Volvo, Foton y Agrale lograron crecer en la comparación interanual, evidenciando oportunidades dentro de un mercado cada vez más competitivo y fragmentado.

RANKING DE MODELOS

1. Iveco Stralis: 98 unidades

2. Iveco 170 E: 92 unidades

3. Mercedes-Benz Atego 1732: 89 unidades

4. Foton Auman: 65 unidades

5. Mercedes-Benz Actros 2545: 63 unidades

6. Mercedes-Benz Accelo 916: 62 unidades

7. Mercedes-Benz BMO 384: 58 unidades

8. Iveco Tector: 56 unidades

9. Scania R550: 53 unidades

10. Volkswagen Constellation 17.280: 53 unidades

En el detalle por modelos, Iveco se destaca con dos de los tres primeros lugares, liderados por el Stralis, que se posiciona como el camión más vendido del mes. Mercedes-Benz, por su parte, logra una fuerte presencia con cuatro modelos dentro del top ten.

También sobresale el crecimiento del Scania R550, que tuvo un salto significativo en ventas respecto de meses anteriores, y el buen desempeño del Foton Auman, consolidándose como una alternativa competitiva dentro del segmento.

Más allá de los liderazgos, el comportamiento del mercado refleja una fuerte selectividad por parte de las empresas, que priorizan inversiones estratégicas en un contexto de costos elevados, financiamiento limitado y menor previsibilidad económica.