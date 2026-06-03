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ASÍ LO VEO / “Vamos a cerrar 2026 con 20.000 vehículos producidos”

El CEO de la marca destacó el crecimiento industrial, proyectó más ventas y anticipó exportaciones a nuevos mercados.

Redacción

Por Redacción

Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

En el marco del Vans Day, Daniel Herrero repasó el primer año de Prestige Auto al frente de Mercedes-Benz en la Argentina y dejó definiciones clave.

El ejecutivo aseguró que la compañía superará ampliamente el objetivo inicial de producción: “Nos propusimos 14.000 unidades y proyectamos cerrar 2026 con 20.000 vehículos fabricados en Virrey del Pino”. También subrayó mejoras operativas, como el aumento del 30% en la producción, una suba del 20% en la dotación directa y la baja del ausentismo al 3%.

En materia comercial, anticipó ventas de 6.600 Sprinter y 430 Vito, además de 4.000 autos, impulsados por la fuerte demanda del segmento premium. “El 13% de nuestras ventas es AMG y estamos liderando con el A200”, señaló.

Herrero también remarcó el enfoque en versiones especiales de Sprinter adaptadas a cada industria y confirmó la llegada de variantes 4×4. Por último, adelantó el próximo paso: iniciar exportaciones hacia Estados Unidos y África.


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