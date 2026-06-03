ASÍ LO VEO / “Vamos a cerrar 2026 con 20.000 vehículos producidos”

En el marco del Vans Day, Daniel Herrero repasó el primer año de Prestige Auto al frente de Mercedes-Benz en la Argentina y dejó definiciones clave.

El ejecutivo aseguró que la compañía superará ampliamente el objetivo inicial de producción: “Nos propusimos 14.000 unidades y proyectamos cerrar 2026 con 20.000 vehículos fabricados en Virrey del Pino”. También subrayó mejoras operativas, como el aumento del 30% en la producción, una suba del 20% en la dotación directa y la baja del ausentismo al 3%.

En materia comercial, anticipó ventas de 6.600 Sprinter y 430 Vito, además de 4.000 autos, impulsados por la fuerte demanda del segmento premium. “El 13% de nuestras ventas es AMG y estamos liderando con el A200”, señaló.

Herrero también remarcó el enfoque en versiones especiales de Sprinter adaptadas a cada industria y confirmó la llegada de variantes 4×4. Por último, adelantó el próximo paso: iniciar exportaciones hacia Estados Unidos y África.