Con caídas y sorpresas, así quedó el ranking de autos más vendidos

Mayo terminó de consolidar un escenario que el sector automotor venía anticipando desde comienzos de año: menor ritmo de ventas, consumidores más cautelosos y un mercado cada vez más competitivo. Los números no dejaron margen para interpretaciones optimistas y reflejaron una contracción significativa tanto en la comparación mensual como interanual.

De acuerdo con los datos difundidos por ACARA, se patentaron 41.921 vehículos, lo que implica una caída del 25% frente al mismo mes de 2025. Si la comparación se hace contra abril, la baja también es marcada y alcanza el 12,2%, evidenciando una desaceleración sostenida.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el total asciende a 247.187 unidades, un 9,7% menos que en el mismo período anterior. El contexto económico, las tasas de financiación y la presión impositiva continúan siendo factores determinantes en la toma de decisiones.

Cambios en el podio y protagonismo de las pick-ups

A pesar del retroceso general, el ranking de los modelos más vendidos mostró movimientos relevantes. La Toyota Hilux volvió a liderar sin sorpresas, reafirmando su posición histórica en el mercado argentino. Sin embargo, detrás suyo se dieron algunos cambios importantes.

La Ford Ranger logró escalar hasta el segundo lugar, un hecho poco habitual que marca un buen desempeño para la pickup producida en Pacheco. En tanto, el Fiat Cronos recuperó terreno y volvió al podio, desplazando al Peugeot 208, que perdió posiciones.

Otro dato relevante es que 6 de los 10 modelos más vendidos se fabrican en la Argentina, lo que demuestra la resiliencia de la producción local frente al avance de los importados.

RANKING DE LOS 10 AUTOS MÁS VENDIDOS EN MAYO

1. Toyota Hilux: 2.309 unidades (12.500 en el año, -16,2%)

2. Ford Ranger: 1.672 unidades (8.594 en el año, -26,6%)

3. Fiat Cronos: 1.627 unidades (10.101 en el año, -35,4%)

4. Ford Territory: 1.589 unidades (8.983 en el año, +59,5%)

5. Peugeot 208: 1.279 unidades (10.324 en el año, -36,4%)

6. Volkswagen Amarok: 1.172 unidades (6.830 en el año, -42,0%)

7. Chevrolet Onix: 1.156 unidades (6.115 en el año, +18,1%)

8. Toyota Yaris Cross: 1.034 unidades (3.385 desde lanzamiento)

9. Chevrolet Tracker: 1.006 unidades (6.457 en el año, -18,6%)

10. Volkswagen Tera: 987 unidades (7.082 en el año)

SUV en alza y un mercado cada vez más competitivo

El avance de los SUV es otra de las tendencias que se consolidan. Modelos como Toyota Yaris Cross, Chevrolet Tracker y Volkswagen Tera lograron posicionarse dentro del top ten, reflejando un cambio en las preferencias de los usuarios.

En ese contexto, el Ford Territory se destacó como el SUV mediano más vendido, con un crecimiento notable frente al año anterior. Este fenómeno se explica por una mayor oferta, precios más competitivos en algunos segmentos y la búsqueda de vehículos versátiles. Por otro lado, algunos modelos tradicionales evidenciaron caídas importantes, como el Peugeot 208 y el Volkswagen Amarok, lo que muestra que el liderazgo ya no está garantizado y que el mercado se vuelve cada vez más dinámico.

Desde el sector concesionario, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, advirtió que la demanda se mantiene selectiva y que el cliente analiza cada operación con mayor detalle. La ampliación de la oferta, con nuevas marcas y modelos, también intensificó la competencia.

En este escenario, variables como la carga impositiva -que supera el 50% del valor de un vehículo-, el costo del financiamiento y los gastos bancarios se vuelven determinantes. Frente a esto, las concesionarias buscan sostener la actividad con promociones, planes y mejores condiciones comerciales.

El desafío hacia adelante será recuperar el ritmo de ventas en un contexto donde la incertidumbre económica sigue condicionando al consumidor y obliga al sector a reinventarse mes a mes.