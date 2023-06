10 de junio Día de la Seguridad Vial: un compromiso de todos

Incorporar a la vida cotidiana un pequeño grupo de conductas al subirse a un vehículo o transitar en motocicleta resultaría crucial para descomprimir la alta tasa de siniestralidad vial con víctimas fatales que hoy muestra la Argentina.

Acciones sencillas y de fácil implementación pero que traerían un alivio a las casi 5.000 muertes por año que hay en el país. Esas conductas pasan por:

• Utilizar casco si el medio de movilidad es una motocicleta

• No conducir si se consumió bebidas alcohólicas o drogas

• Parar al costado del camino para hablar por el celular

• Utilizar el cinturón de seguridad tanto en ciudad como en ruta.

La ley de Alcohol Cero es un gran avance, pero falta mucho camino por recorrer.



Hay algunas más, pero en este puñado se concentra buena parte de la solución a los problemas que se plantean con el tránsito en Argentina, y en el mundo.

La normativa es clara en este sentido y los consejos y recomendaciones siempre pasan por el mismo lugar, pero por algún motivo que cuesta entender estas simples acciones no son tenidas en cuenta por una gran cantidad de conductores.

Sentirse intocables



“No tomamos conciencia porque creemos que nunca nos va a pasar, porque cada vez que hacemos algo indebido como cruzar la calle a mitad de cuadra la experiencia dice que no pasa nada, hasta que pasa…”, explica Axel Dell’ Olio, especialista en transporte y seguridad vial.

“Lo mismo cuando atendés el celular y vas manejando, si no pasó nada entonces seguis atendiendo, total nunca te afectó… Hablamos de un segundo, pero lo cierto es que todos los años se mueren cerca de 5.000 personas, hay 140.000 lesionadas, 15.000 con lesiones permanentes, personas que también pensaban que no les iba a pasar nada”, reflexiona el experto en seguridad vial.

«Vivimos en una sociedad en la que nos cuesta apegarnos a las normas, cuántos respetan una señal de pare? Terminan siendo normas “optativas”, el que quiere las respeta y el que no hace lo que quiere, pero esto no es así, las normas no son optativas, son para cumplirlas». Axel Dell ‘Olio, experto en Seguridad Vial.

No obstante, hay avances para destacar. La reciente promulgación de la ley de Alcohol Cero al Volante en rutas nacionales es un gran paso para atacar este flagelo que se cobra la mitad de las vidas que se pierden por este motivo en Argentina. La sanción de esta ley no resuelve el problema, pero hace su aporte en la búsqueda de un objetivo común: bajar la cantidad de víctimas en el tránsito.

Hay otras campañas que poco a poco van calando en la voluntad de los conductores, como la figura del conductor designado. Una idea que surgió hace algunos años en Europa y que consiste en elegir entre el grupo de amigos o conocidos que van a compartir un evento a uno que no consuma alcohol. El designado será el encargado de llevar a sus hogares al resto, que sí podrá consumir.

“Las nuevas generaciones en algunas cosas comienzan a tomar un poco más de conciencia, sobre todo en lo referido al alcohol, esto lo digo sin el rigor técnico necesario porque no hay un estudio, evidencia o datos certeros que permitan trabajar en este sentido”, dice Dell’ Olio.

Respuestas que no llegan



Las dificultades para encontrar respuestas más ágiles en materia de seguridad vial también están claras.

“Hay muchas Argentinas dentro de Argentina, no entender la regionalización del país es no entender cómo funciona la legislación en materia de tránsito y eso nos lleva a cometer errores”, indicó el profesional.

“Aumentar el valor de la multa por infracciones no arregla el problema, si vas manejando alcoholizado prefiero que hagas un curso de Educación Vial que te lleve varios días, para que aprendas”. Axel Dell ‘Olio, experto en Seguridad Vial.

“Estoy de acuerdo con el Alcohol Cero, soy de los que creen que si hay una norma y la hacés cumplir algo funciona, no hay que generar tanta regla nueva cuando no podés hacer cumplir las que ya están. Aumentar el valor de la multa por infracciones no arregla el problema, si vas manejando alcoholizado prefiero que hagas un curso de Educación Vial que te lleve varios días, para que aprendas”, dijo Dell ‘Olio consultado por este tema en particular.

No obstante aclaró que “la ley está bien, pero ahora decime cómo lo vamos a implementar, con alcoholímetros cuyos valores oscilan entre 8.000 y 10.000 dólares, a los que hay que mandar a calibrar todos los años y tenés que tener uno de repuesto. Y las provincias o ciudades tienen que adherir a esa ley, y hasta que eso no ocurra sigue todo como antes”.