Mayor control del VAR y sanciones estrictas: las nuevas medidas de la FIFA para el Mundial

¡Cuenta regresiva, en marcha! El Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina; apenas una semana nos separa del comienzo de la cita deportiva por excelencia.

Será un certamen inédito, con la participación de 48 selecciones, el mayor número en la historia de los mundiales, y un gran cambio reglamentario en las normas de arbitraje y la utilización del VAR.

Las medidas adoptadas por la FIFA, e impulsadas por la Comisión de Árbitros de dicho organismo, apuntan a la pérdida deliberada de tiempo durante los partidos, las protestas excesivas y ciertas limitaciones relacionadas al sistema del videoarbitraje (VAR).

Mayor relevancia del VAR

Desde el Mundial, el VAR podrá corregir decisiones equivocadas en la concesión de saques de esquina y revisar expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error claro por parte del árbitro.

Además, se pondrá atención a situaciones propias de pelotas detenidas, tales como bloqueos o empujones entre los jugadores, infracciones que podrán invalidar los goles que se conviertan posterior a esas acciones.

Limitación de tiempo y castigos más severos

Habrá duras sanciones contra las conductas voluntarias que afectan el ritmo del juego. Por ejemplo, los futbolistas reemplazados tendrán apenas diez segundos para abandonar el campo. Si superan ese límite, el jugador que ingrese deberá esperar un minuto antes de entrar, dejando momentáneamente a su equipo con un hombre menos.

La misma lógica se aplicará a los saques laterales y saques de meta, que no podrán tardar más de 5 segundos desde la orden del árbitro. La sanción sería con un córner para el rival.

Además, los jugadores que reciben atención médica dentro del campo de juego deberán permanecer un minuto afuera antes de reingresar para evitar las simulaciones para perder tiempo.

Scaloni sorprendió en la última práctica antes del duelo ante Honduras

Sanciones disciplinarias

Los jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral podrán ser expulsados. Asimismo, se sancionarán con mayor dureza los enfrentamientos entre futbolistas, especialmente aquellos en los que un jugador se cubra la boca durante una discusión con un adversario.

Las autoridades entienden que este tipo de conductas dificulta la identificación de posibles insultos o expresiones racistas, motivo por el cual las sanciones serán más estrictas.