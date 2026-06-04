El gobernador Weretilneck habló de apoyo al «gobierno Nacional» en una charla ante ejecutivos de finanzas

Weretineck participó en el encuentro de IAEF como parte de sus gestiones en Buenos Aires. Foto: gentileza El Cronista.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el alineamiento geopolítico nacional, la normalización de la situaciones con los acreedores y el límite que significa el déficit fiscal para el futuro político del país.

Lo hizo durante una charla organizada por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que compartió con su par de Catamarca, Raúl Jalil y fue moderada por la periodista del diario La Nación, Florencia Donovan.

El mandatario rionegrino remarcó que hay tres ejes que «ya no forman parte de la discusión política en la Argentina» y son: el alineamiento geopolítico del país porque «somos un país de América y creo que los vínculos con Estados Unidos son un elemento fundamental y con Europa como otro socio estratégico”.

En segundo lugar señaló «la normalización de la situación con los acreedores externos e internos» y por último mencionó el déficit fiscal porque «más allá de los aspectos programáticos que alguien pueda tener está claro que el déficit fiscal es un tema que forma parte ya del futuro de la dirigencia política argentina».

Sobre el futuro calendario político Weretilneck dijo que «sería saludable un orden interno del gobierno mayor» para facilitar el ordenamiento de la oposición y ratificó la colaboración de las provincias. «El ánimo de la gran mayoría de los sectores políticos de la nación, empezando con todos los gobernadores como hemos demostrado con la Ley de Bases, es de colaboración y de apoyo a medidas que sabemos que la Argentina necesitaba».

El gobernador aprovechó el encuentro para destacar los proyectos de Vaca Muerta Oil Sur y y de Gas Natural Licuado: «Esto significa pasar en Vaca Muerta de 700.000 barriles de petróleo por año a un millón y medio, y significa generar un sistema de exportación de aproximadamente 30.000 millones de dólare» y agregó que «no se trata de promesas futuras, sino de obras en plena ejecución, facilitadas por un marco de previsibilidad jurídica y un nuevo orden internacional que el país ha sabido adoptar».

Encuentro con el ministro Diego Santilli

En el marco de su agenda de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Weretilneck también tuvo una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, donde repasaron distintos temas que forman parte de la agenda conjunta entre Río Negro y el Gobierno Nacional.

Entre los principales ejes del encuentro se analizaron los avances vinculados al Tren del Valle y el estado de las negociaciones para la transferencia de las Rutas Nacionales 22 y 151 a la órbita provincial.

Tras la reunión, Weretilneck contó que «repasamos los avances del Tren del Valle y también el estado de las negociaciones por las rutas nacionales. Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia».