Phoenix pidió avanzar a la fase de explotación de dos bloques de Vaca Muerta en Río Negro

Phoenix Global Resources presentó ante el gobierno de Río Negro el pedido de comercialidad para avanzar en la explotación a mayor escala de los bloques Confluencia Sur y Confluencia Norte, en la lengua rionegrina de la formación Vaca Muerta, tras los resultados exitosos de la fase exploratoria.

A partir de esta presentación, la Provincia avanzará en la evaluación del pedido de concesión correspondiente, en el marco del seguimiento de las inversiones y el desarrollo productivo de estas áreas. La idea, según se indicó desde la Secretaría de Energía, es avanzar con este paso en «aproximadamente un mes».

Estos bloques son los primeros que partieron de un permiso exploratorio, iniciado en 2022 que por los resultados obtenidos solicita el pase a explotación, se indicó desde el área técnica.

Desde la secretaría de Energía se resaltó la importancia que representa para la provincia que en la etapa exploratoria se comprobara la productividad de la formación Vaca Muerta en Río Negro.

“Si bien aún resta la aprobación técnica formal, este es un paso muy importante para la Provincia. La declaración de comercialidad en áreas vinculadas a Vaca Muerta muestra que Río Negro tiene potencial, planificación y condiciones para seguir ampliando su desarrollo energético”, sostuvo la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya.

Durante la reunión de comisión de enlace técnico, la empresa repasó algunas inversiones, como la perforación de 2 pads, con un total de 7 pozos horizontales, lo que permitió adquirir, registrar e interpretar información clave del subsuelo.

A partir de la performance de producción del bloque, se determinó un fluido del orden de los 27 grados API, con volúmenes destacados dentro de los pads del no convencional shale.

Otro dato relevante es que durante la fase exploratoria se utilizó un 75% de arena rionegrina y la gestión de residuos se realizó dentro de la provincia, fortaleciendo el impacto local de la actividad.

“Para nosotros es central que cada proyecto energético se traduzca en más actividad para Río Negro, más participación de proveedores locales y más oportunidades para los rionegrinos. La energía tiene que ser una palanca de desarrollo provincial”, afirmó Moya.

Cabe destacar que un pozo de Phoenix en Confluencia Sur se transformó a principios de año en uno de los más productivos de Vaca Muerta ya que entregaba 2.700 barriles de petróleo por día. El pozo tiene la particularidad de dar un crudo más denso que el clásico Medanito y haber sido fracturado con arena local.

La petrolera, que tiene el respaldo de Mercuria Energy Group, tiene previsto entra al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para canalizar inversiones por 6.000 millones de dólares en la formación de shale, en busca de lograr un salto en su producción a 80.000 barriles en 2030.