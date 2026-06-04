Atención: este viernes habrá demoras en la Ruta 5 por el traslado de una carga de gran porte cerca de Rincón de los Sauces

El traslado de equipos se realizará este viernes sobre la Ruta Provincial 5.

Un operativo especial para trasladar equipos de gran dimensión de una empresa obligará a tomar precauciones en la Ruta Provincial 5 de Neuquén, entre Rincón de los Sauces y Añelo. Durante la maniobra, la circulación podría verse afectada de manera momentánea debido al tamaño de la carga.

El procedimiento estaba previsto inicialmente para este jueves a las 12.30, pero la Municipalidad de Rincón de los Sauces informó que fue reprogramado para el viernes 5 de junio en el mismo horario.

Ruta 5: dónde será el operativo y qué tramo estará afectado

Según informó la Municipalidad de Rincón de los Sauces, el procedimiento se desarrollará a la altura del sector SAI 652, ubicado a unos 63 kilómetros de la ciudad en dirección a Añelo.

Los equipos de la empresa San Antonio Internacional serán incorporados a la ruta y recorrerán aproximadamente seis kilómetros con acompañamiento preventivo para garantizar la seguridad durante el traslado.

Anuncian posibles demoras en un tramo de la Ruta 5 este viernes a partir del mediodía.

La carga presenta dimensiones especiales, por lo que se prevén afectaciones temporales al tránsito mientras dure la maniobra. Las autoridades pidieron circular con precaución en la zona.

Desde el Municipio solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad que participará del operativo y mantenerse atentos a las señales de tránsito.

También recomendaron prever posibles demoras si se tiene previsto circular por ese sector de la Ruta. Por el momento no se informó un corte total de la ruta, aunque la circulación podría verse restringida de manera momentánea debido al movimiento de los equipos de gran porte.