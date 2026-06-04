Herramientas para el aula: con cupo agotado, arranca en Centenario el V Congreso de Inclusión Educativa

La ciudad de Centenario se prepara para recibir a más de 500 profesionales, docentes y estudiantes que participarán del V Congreso de Inclusión Educativa. Inicia este viernes y continuará el sábado bajo el lema «Desafíos de la Inclusión». El evento agotó sus cupos hace dos semanas y promete contagiar al conversación dentro del ámbito educativo. «Buscamos que quienes trabajan con personas con discapacidad puedan hacerlo más calificadamente», enfatizó el presidente de la Fundación Stábile, Matías Sánchez.



El encuentro se consolida como un referente en la Patagonia, con una convocatoria que trasciende las fronteras nacionales. En esta quinta edición, la ciudad recibirá a especialistas de España, Chile y Ecuador, además de asistentes de diversos puntos del país que buscan herramientas para mejorar sus prácticas en el aula. Sánchez destacó que el objetivo principal es la formación de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de educar.

La propuesta de este año apunta a la tecnología y la inclusión como herramienta de desarrollo e inserción laboral. En un contexto social donde los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados, el congreso se erige como un espacio de formación y construcción colectiva.

Puentes tecnológicos y herramientas para la transformación del aula

La apertura estará a cargo de Mateo Salvatto, reconocido por la creación de la aplicación «Háblalo», que facilita la comunicación para miles de personas con discapacidad de forma gratuita. El congreso pretende establecer un diálogo directo entre las necesidades educativas y la industria tecnológica local, representada por el clúster Infotech.

Esta alianza busca que el sector productivo desarrolle soluciones innovadoras que respondan a las demandas reales que los docentes enfrentan en su práctica cotidiana. «Muchas veces la industria tecnológica no sabe qué se requiere. La unión de estas dos cosas es clave: lo que necesita la educación y las respuestas que pueden darse desde el sector tecnológico», remarcó Sánchez.



La agenda de este viernes incluye una disertación magistral de Javier Pérez Tejero, presidente de la Federación Europea de Deporte Adaptado. El experto español, que arribó desde Madrid, plantea que la inclusión es un proceso de aprendizaje mutuo que «aporta riqueza» a toda la sociedad. «No es solamente un acto humanitario ocuparse de las personas con discapacidad, sino que es un ida y vuelta. Nosotros también aprendemos de ellos y de las habilidades que desarrollan con sus limitaciones«, sostuvo el organizador.

Además de las ponencias centrales, el cronograma ofrece14 talleres simultáneos que abordan temáticas urgentes y diversas. Entre los ejes de trabajo se destacan el abordaje del TDAH en el aula, el diseño de experiencias de participación real en educación física, el uso del Braille desde el juego y la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

También habrá espacios dedicados a los procesos de evaluación como desafío inclusivo y a la inserción laboral, con una mesa de trabajo especial que analiza la transición hacia el empleo con apoyo.

Un momento de gran relevancia institucional será la entrega de premios y menciones del concurso «Buenas Prácticas de Inclusión Educativa». Este certamen, que se lanzó el pasado octubre, reconoce proyectos que ya se aplican en instituciones de distintos lugares. Delegaciones de Ecuador viajaron especialmente para recibir su distinción. La intención de la Fundación Stábile es visibilizar que el cambio de paradigma ya está en marcha y que existen modelos replicables para transformar la realidad educativa.

El congreso finalizará el sábado con una jornada de producción grupal y una puesta en común de las conclusiones en el auditorio principal. Con este evento, Centenario reafirma su compromiso con una educación que no solo integra, sino que incluye y valora la diversidad como un capital social. La expectativa de los organizadores es que cada asistente regrese a su institución con herramientas concretas y una mirada renovada sobre la construcción de una sociedad más justa.

Cronograma de actividades viernes 5 de junio

08:00: Acreditaciones.

Acreditaciones. 08:45 : Acto de Apertura.

: Acto de Apertura. 09:30 : Charla Central: “La tecnología ante el desafío de la inclusión”, a cargo del Mg. Mateo Salvatto (presenta Cr. Daniel Darrieux).

: “La tecnología ante el desafío de la inclusión”, a cargo del Mg. Mateo Salvatto (presenta Cr. Daniel Darrieux). 11:00 : Primer bloque de talleres simultáneos: Trastornos del Desarrollo (Dra. Ariana Priani). TDAH en el aula y en la vida (Lic. María Gabriela Rave Luppi). Aprendizaje y Servicio en Educación Física (Mg. Camila Rocío Pérez Courbis). Laboratorio Lúdico: El juego inclusivo (Lic. Agustín Sánchez). Estrategias para el deporte y la actividad física (Mg. Sofía Castilla Gutiérrez). Procesos de aprendizaje-evaluación (Lic. Pablo Eduardo Maliqueo). Dislexia y otras DEAs en el aula (Mg. Mercedes Cobian).

: 11:00 a 13:00 : Mesa de Trabajo: “Inclusión laboral: una apuesta posible” (Coord. Mg. Pablo Marín, Mg. Leila Abdala y Lic. Cecilia Argüello).

: Mesa de Trabajo: “Inclusión laboral: una apuesta posible” (Coord. Mg. Pablo Marín, Mg. Leila Abdala y Lic. Cecilia Argüello). 12:45 : Almuerzo (Buffet a cargo de Asociación Civil Compromiso).

: Almuerzo (Buffet a cargo de Asociación Civil Compromiso). 13:45 : Conclusiones y entrega de premios del concurso “Buenas Prácticas de Inclusión en Educación” .

: Conclusiones y entrega de premios del concurso . 14:4 5: Disertación: “El deporte y la actividad física ante el desafío de la inclusión”, por el Dr. Javier Pérez Tejero.

5: “El deporte y la actividad física ante el desafío de la inclusión”, por el Dr. Javier Pérez Tejero. 16:45 : Segundo bloque de talleres simultáneos: Deporte inclusivo en contexto (Dr. Javier Pérez Tejero y Mg. Pablo Marín). Buenas prácticas en la escuela (Gabinete Escuela Virgen de Luján). Diseño de experiencias de participación real (Prof. Diego Frugone Zaror). Miradas que transforman (Prof. Ana Boffa y Lic. Griselda Boffa). Tutoría e inclusión en la secundaria (Equipo Tutores Colegio Virgen de Luján). Braille en el aula desde el juego (Lic. Lucía Barberini). Diseño Universal para el Aprendizaje – DUA (Lic. Mariana Altamirano y Lic. Josefina Iribarne).

: 18:30 hs. – Cierre de la primera jornada.

Cronograma sábado 6 de junio