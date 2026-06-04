Nuevo revés para Cavani en Boca: evalúa una operación y podría estar varios meses fuera de las canchas

Edinson Cavani atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada a Boca. El delantero uruguayo analiza someterse a una cirugía de columna para intentar solucionar los problemas lumbares que lo afectan desde hace más de un año y que lo mantienen alejado de las canchas desde hace varios meses.

La molestia, que se originó a principios de 2025 en un partido ante Huracán, se volvió crónica con el paso del tiempo, le impidió tener continuidad durante la última temporada y condicionó gran parte de su 2026. Hace unas semenas intentó sumarse a los entrenamientos con sus compañeros pero se resintió del dolor. De concretarse la intervención, el atacante deberá afrontar un período de recuperación que lo mantendría alejado de la actividad por, apróximadamente, tres meses.

Más allá de la incertidumbre sobre su estado físico, Cavani tiene una decisión tomada: quiere volver a jugar antes de retirarse del fútbol profesional. El uruguayo considera que este será su último semestre como jugador y pretende despedirse dentro de una cancha.

Los números reflejan el difícil presente que atraviesa el ex futbolista de la selección uruguaya. Disputó apenas dos encuentros en los últimos cinco meses y acumula 18 partidos consecutivos sin sumar minutos oficiales. Sus últimas apariciones fueron en la Bombonera frente a Platense y Racing.

Mientras continúa con trabajos de recuperación, Cavani se mostró activo en sus redes sociales. Días atrás compartió imágenes de sus entrenamientos acompañadas por un mensaje optimista: «Contento y con ganas de estar compitiendo con todos», escribió.

Desde el club ya habían explicado el origen de la lesión. El director deportivo Marcelo Delgado reveló meses atrás que el delantero sufrió problemas derivados de una hernia de disco y que incluso debió someterse a dos bloqueos para intentar aliviar el dolor.

La prioridad del uruguayo ahora pasa por resolver definitivamente la lesión que lo persigue desde hace tiempo. Mientras define si pasará por el quirófano, el objetivo sigue siendo el mismo: recuperarse, volver a jugar con la camiseta de Boca y ponerle punto final a su carrera dentro del campo de juego.