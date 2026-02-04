Un arranque concentrado para los camiones

El inicio de 2026 dejó un panorama definido en el segmento de camiones pesados en la Argentina. Durante enero, el mercado volvió a exhibir una marcada concentración en modelos específicos, con una fuerte presencia de unidades orientadas al transporte de media y larga distancia, aplicaciones logísticas y trabajos intensivos.



Si bien el volumen total del segmento se mantuvo estable en términos generales, el reparto de las ventas mostró diferencias claras entre fabricantes, con algunos consolidando su posicionamiento histórico y otros afianzando su crecimiento a partir de modelos puntuales. En este contexto, los datos de patentamientos permiten observar qué configuraciones fueron las más elegidas por las empresas de transporte, contratistas y operadores de flotas durante el primer mes del año.



En el ranking por modelos, las primeras posiciones quedaron dominadas por camiones de producción regional o con fuerte presencia en el mercado local, una tendencia que se mantiene desde hace varios años. Las elecciones reflejan la búsqueda de confiabilidad mecánica, disponibilidad de repuestos y adaptabilidad a las condiciones del transporte argentino, factores clave al momento de renovar o ampliar flota.

TOP 10 Modelos – CAMIONES PESADOS- Patentamientos en enero de 2026 (unidades)

1 Mercedes-Benz Atego 1732

139 u.

2 Iveco Stralis

109 u.

3 Mercedes-Benz Atego 1932

107 u.

4 Mercedes-Benz Actros 2545

97 u.

5 Mercedes-Benz O 500

83 u.

6 Iveco 170 E

82 u.

7 Mercedes-Benz Atego 1721

81 u.

8 Mercedes-Benz Accelo 1116

78 u.

9 Mercedes-Benz BMO 384

69 u.

10 Iveco Tector

66 u.

Por el lado de las marcas, el liderazgo se explica por la suma de varios modelos con buen desempeño comercial, más que por un único producto dominante. Este comportamiento evidencia una estrategia de portafolio diversificado, capaz de cubrir distintos usos dentro del segmento pesado, desde distribución hasta larga distancia.

A continuación, el detalle de las 10 marcas con mayor volumen dentro de este ranking, exclusivamente con unidades vendidas.

TOP 10 MARCAS – CAMIONES PESADOS – Patentamientos en enero de 2026 (unidades)

1 Mercedes-Benz

1.008 u.

2 Iveco

385 u.

3 Scania

313 u.

4 Volvo

170 u.

5 Volkswagen

158 u.

6 Agrale

80 u.

7 Foton

75 u.

8 Volvo / Marcopolo

34 u.

9 Kama

17 u.

10 Volvo / Busscar

14 u.