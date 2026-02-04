Un comienzo de año con líderes definidos

El mercado automotor argentino inició el año con un escenario de fuerte competencia, ajustes en el volumen total y algunos movimientos relevantes en los rankings. Tal como mencionamos en el inicio del suplemento, durante enero se patentaron 66.080 vehículos, lo que representó una baja del 5% en comparación con el mismo mes de 2025, aunque con niveles todavía elevados para un inicio de año. Del total, 44.712 unidades correspondieron a automóviles y 18.037 a utilitarios, manteniendo una estructura de ventas similar a la de los últimos meses.



Uno de los datos salientes del mes fue el avance sostenido de los vehículos de origen chino, que en conjunto alcanzaron casi el 12% del mercado. Dentro de ese porcentaje, un modelo concentró una parte significativa del volumen, mientras que, si se considera exclusivamente a las marcas chinas, la participación superó el 7%, confirmando una tendencia que se viene consolidando desde 2024.

En cuanto a las marcas, enero mostró un reordenamiento en los primeros puestos, influido principalmente por cuestiones de disponibilidad y producción regional. Algunas automotrices lograron mejorar su desempeño respecto al arranque del año pasado, mientras que otras registraron un retroceso en sus volúmenes habituales, en un contexto de mercado más diversificado y competitivo.

Volkswagen se quedó con el liderazgo del mes gracias a un mayor nivel de entregas, mientras que Fiat sostuvo un buen ritmo comercial que le permitió ubicarse en el segundo lugar. Toyota, habitual protagonista, cerró el podio condicionada por una menor disponibilidad de unidades. Más atrás, Ford, Peugeot y Chevrolet mantuvieron un volumen parejo, reflejando un escenario sin diferencias extremas entre los principales jugadores

En el ranking por modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar el mercado, reafirmando su posición dominante tanto en el segmento de utilitarios como en el conteo general. El Fiat Cronos se mantuvo como el auto más vendido del país y segundo en la general, mientras que el Peugeot 208 completó el podio con un desempeño sólido.



El cuarto lugar quedó en manos de la Ford Territory, que fue el SUV más patentado del mes, seguida por la Ford Ranger, confirmando el peso de las pickups en el mercado local. Más atrás, los modelos de Volkswagen lograron una presencia destacada dentro del top ten, acompañados por propuestas consolidadas en los segmentos de SUV y autos compactos.



En síntesis, enero dejó un inicio de año competitivo, con menor volumen interanual pero con rankings ajustados, una mayor diversidad de marcas y el avance sostenido de nuevas propuestas, especialmente de origen asiático. Un escenario que anticipa un 2026 con disputas cerradas tanto entre marcas como entre modelos.

LAS 10 MARCAS MÁS VENDIDAS DE ENERO 2026

1 Volkswagen

9.785 u.

2 Fiat

8.451 u.

3 Toyota

7.509 u.

4 Ford

6.775 u.

5 Peugeot

5.282 u.

6 Chevrolet

5.104 u.

7 Renault

4.618 u.

8 Citroën

2.733 u.

9 Jeep

1.662 u.

10 Nissan

1.597 u.

LAS 10 MODELOS MÁS VENDIDOS DE ENERO 2026

1 Toyota Hilux

3.403 u.

2 Fiat Cronos

3.215 u.

3 Peugeot 208

2.887 u.

4 Ford Territory

2.864 u.

5 Ford Ranger

2.482 u.

6 Volkswagen Tera

2.187 u.

7 Volkswagen Amarok

2.145 u.

8 Chevrolet Tracker

1.905 u.

9 Peugeot 2008

1.795 u.

10 Volkswagen Polo

1.681 u.