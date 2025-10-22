ASÍ LO VEO YO / Competencia china presiona a los autos eléctricos argentinos

“No estamos en condiciones justas de competencia. Este modelo impositivo ya no se sostiene en ninguna parte del mundo”, afirmó Juan Manuel Baretto, CEO de Coradir.

Coradir, la empresa sanluiseña responsable del Tito eléctrico, denunció la dificultad de competir con autos eléctricos chinos en el mercado argentino. Según Juan Manuel Baretto, CEO de la compañía, “no estamos en condiciones justas de competencia. Este modelo impositivo ya no se sostiene en ninguna parte del mundo. Incluso Europa está en contra. Es inentendible cómo, tras comprobar que no funciona, en Argentina lo seguimos aplicando”.



Baretto cuestionó los incentivos que el Gobierno otorga a la importación de autos eléctricos e híbridos sin aranceles, que favorecieron a varias marcas chinas y presionaron los precios. Ejemplo de ello es el Volvo C40, que en un año descendió de 155 mil a 70 mil dólares. “Una empresa china tiene muchas ventajas: un mercado gigante, tasas del 3% anual, costos laborales más bajos y exención de impuestos a la importación, mientras que nosotros no contamos con nada de eso”, señaló el ejecutivo en diálogo con Economía Sustentable.



Actualmente Coradir comercializa el Chiki-Tito desde 9.900 dólares, y los modelos Tito y Tita desde 17.650 dólares, ensamblados en San Luis con piezas importadas de Asia. Tras liderar el segmento de autos eléctricos accesibles durante tres años, ahora compite con nuevos modelos como Renault Kwid E-Tech, Chevrolet Spark EUV, Ora 3 y BYD Dolphin Mini.

“Nosotros seguimos esforzándonos. No solo vendemos un vehículo, ofrecemos atención y postventa. Contamos con más de 100 talleres en todo el país para que cualquier reparación se haga cerca del comprador”, concluyó Baretto.