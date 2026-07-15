Usados: el balance del semestre tras el salto de junio

El mercado de vehículos usados en Argentina volvió a mostrar señales de dinamismo en junio de 2026, no solo por el crecimiento en las operaciones sino también por la consolidación de patrones de consumo bien definidos. En un contexto donde el 0 km continúa condicionado por precios y financiación, el usado gana protagonismo como alternativa accesible y confiable.

De acuerdo con el informe de la ACARA, durante el mes se registraron 155.753 transferencias, lo que representa una suba del 8,6% interanual y un incremento del 8,2% respecto a mayo. Sin embargo, el acumulado del año aún muestra una leve caída del 2,9%, con 892.696 unidades en el primer semestre.

Marcas líderes: concentración y volumen histórico

El ranking de marcas refleja una estructura consolidada, donde las automotrices con mayor parque circulante continúan dominando el negocio del usado. La líder indiscutida es Volkswagen, que en junio alcanzó 26.496 unidades transferidas, consolidando su posición en lo más alto. Detrás se ubican Ford con 20.614 unidades y Renault con 18.029, completando un podio que se repite de forma consistente en el mercado local.

Top 10 marcas (junio 2026)

1. Volkswagen — 26.496

2. Ford — 20.614

3. Renault — 18.029

4. Chevrolet — 17.827

5. Fiat — 16.272

6. Toyota — 14.814

7. Peugeot — 13.830

8. Citroën — 4.795

9. Nissan — 2.754

10. Honda — 2.425

Este ranking evidencia una alta concentración en pocas marcas, impulsada por el volumen histórico de unidades en circulación y la confianza del consumidor.

Modelos más vendidos: el reinado de las pickups y los clásicos

En el análisis por modelos, el liderazgo vuelve a estar en manos de la Toyota Hilux, que con 6.307 unidades se posiciona como el vehículo usado más vendido del país. Su versatilidad y robustez la mantienen como referencia tanto en el trabajo como en el uso particular. El segundo lugar lo ocupa el Volkswagen Gol con 4.805 unidades, seguido por la Ford Ranger con 4.140, en un podio que combina tradición y funcionalidad.

Top 10 modelos (junio 2026)

1. Toyota Hilux — 6.307

2. Volkswagen Gol — 4.805

3. Ford Ranger — 4.140

4. Volkswagen Amarok — 4.006

5. Volkswagen Gol Trend — 3.648

6. Peugeot 208 — 3.460

7. Ford EcoSport — 3.060

8. Toyota Corolla — 3.016

9. Ford Ka — 2.843

10. Fiat Palio — 2.820

El listado confirma dos grandes ejes: por un lado, la fuerte presencia de pickups, con tres modelos dentro de los primeros cuatro puestos; por otro, la vigencia de autos compactos históricos que siguen siendo elegidos por su bajo costo operativo.

Un mercado que prioriza lo seguro

El comportamiento del mercado de usados en Argentina muestra una lógica clara: la elección se inclina por lo conocido. Modelos con trayectoria, buena disponibilidad de repuestos y valores de reventa sostenidos continúan siendo la principal apuesta de los compradores. En este escenario, el usado no solo actúa como alternativa al 0 km, sino como un segmento con identidad propia, donde la estabilidad y la previsibilidad pesan más que la innovación.

Con un segundo semestre por delante, el desafío será sostener el ritmo de crecimiento y revertir la leve caída acumulada, en un contexto donde el financiamiento y la evolución de precios seguirán siendo determinantes.