Volvo y Decker lideran los pesados en la región

El mercado de camiones pesados atraviesa un escenario de alta competencia, condicionado por variables económicas y con un cliente cada vez más exigente. En ese contexto, el diferencial ya no pasa solo por el producto, sino por el servicio, la respuesta y el respaldo a lo largo de todo el ciclo de uso. En Río Negro y Neuquén, esa combinación empieza a marcar diferencias claras.

“Venimos haciendo un buen trabajo en todos lados, en la zona se refleja más por el consumo del camión pesado. Hay mucha competencia, pero la gente no busca solo un camión, sino que también quiere respaldo para soluciones posteriores. Esa combinación la manejamos muy bien”, asegura Manuel Lorente, gerente comercial de Decker Camiones, concesionario oficial de Volvo.

El ejecutivo resume así el momento del sector: un mercado competitivo, con clientes que priorizan soluciones integrales. En ese sentido, destaca que Volvo cuenta con un camión off road líder, una posición que, según afirma, está respaldada por la experiencia directa de los usuarios.

Un mercado condicionado por la economía

El desempeño del segmento pesado no está ajeno al contexto macroeconómico. Para Lorente, la evolución de la economía define qué marcas logran imponerse, especialmente en un escenario donde el financiamiento resulta clave. “Imponer un producto premium con tasas de interés todavía altas es difícil”, explica. Esta situación se refleja en el comportamiento del mercado, donde las decisiones de compra están cada vez más ligadas a la disponibilidad de crédito y al costo financiero.

Aun así, los números muestran un liderazgo claro de Volvo en la región. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la marca alcanza 97 unidades patentadas y una participación del 23%, posicionándose en el primer lugar.

Detrás se ubican Iveco con 84 unidades (20%) y Scania con 81 unidades (20%), en un escenario donde la competencia es intensa y constante. El ranking se completa con Mercedes-Benz (63 unidades, 15%) y Volkswagen (45 unidades, 11%), seguidos por Foton (37 unidades, 9%). Más atrás aparecen nuevas marcas con presencia aún incipiente.

Ranking de camiones pesados (ene-jun 2026)

1. Volvo — 97 unidades (23%)

2. Iveco — 84 unidades (20%)

3. Scania — 81 unidades (20%)

4. Mercedes-Benz — 63 unidades (15%)

5. Volkswagen — 45 unidades (11%)

6. Foton — 37 unidades (9%)

Servicio y cercanía, el verdadero diferencial

Más allá del posicionamiento de producto, Lorente pone el foco en la estrategia comercial de Decker. “Tenemos el mejor camión y servicio. Esto no es fácil y no significa que no cometamos errores, pero los números muestran que venimos haciendo las cosas bien”, afirma.

En ese sentido, la clave está en la relación con el cliente. La compañía apuesta a un modelo de atención directa, sin burocracia, donde la respuesta rápida resulta fundamental. “La política de Decker es estar siempre al lado del cliente, para vender, acompañar y resolver los problemas del día a día. No seguimos protocolos que demoren las soluciones”, sostiene. Este enfoque cobra especial relevancia en un segmento donde los camiones son herramientas de trabajo y cualquier inconveniente impacta de forma inmediata en la operación.

Un liderazgo que se apoya en la experiencia

El desempeño de Volvo en el segmento pesado responde a una combinación de factores: calidad de producto, desarrollo tecnológico y un fuerte respaldo postventa. En un mercado donde crecen las alternativas y la competencia se intensifica, sostener ese equilibrio resulta clave. En la región, Decker logra capitalizar esa ventaja con una estrategia clara y consistente. La cercanía con el cliente y la capacidad de respuesta aparecen como pilares fundamentales para consolidar su posición.

En un escenario económico desafiante, el mercado de pesados sigue mostrando movimiento, pero con reglas cada vez más exigentes. Y en ese contexto, el liderazgo no solo se construye con unidades vendidas, sino también con confianza.