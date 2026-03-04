Vehículos importados en alza

La flexibilización de las importaciones comenzó a sentirse con fuerza en el mercado automotor argentino. En el primer mes del año se patentaron 6.395 vehículos correspondientes a marcas nucleadas en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), casi el triple de las 1.712 unidades registradas en enero de 2025. El salto no solo marca una recuperación en volumen, sino también un cambio en la composición del negocio.



Sobre un total cercano a 66.000 patentamientos en el mes, las marcas exclusivamente importadoras alcanzaron una participación próxima al 10%. En paralelo, el nuevo esquema sectorial muestra que el 35% de las unidades comercializadas corresponde a producción nacional, mientras que el 65% restante proviene del exterior, incluyendo modelos importados por terminales radicadas en el país.

China gana protagonismo

En el desglose por origen, Brasil lideró con 28.672 unidades (43,8%), seguido por la Argentina con 22.806 (34,9%). Sin embargo, el dato más relevante fue el crecimiento de China, que alcanzó 6.777 unidades (10,4%), cuadruplicando su volumen interanual y consolidándose como el tercer proveedor del mercado local.



México también mostró dinamismo con 2.628 unidades (4%), mientras que Alemania, Bélgica, Tailandia, Corea del Sur y Japón mantuvieron participaciones más estables. El avance chino estuvo apuntalado principalmente por la oferta de SUV, híbridos y eléctricos, segmentos que hoy traccionan buena parte de la demanda.

La expansión de tecnologías electrificadas resultó determinante. Varias automotrices asiáticas encontraron en la Argentina un escenario favorable para posicionar modelos con mayor equipamiento y precios competitivos frente a marcas tradicionales.

El ranking, con dominio asiático

El listado mensual de patentamientos entre las marcas importadoras refleja con claridad esta tendencia, con fuerte presencia china en los primeros puestos.

El podio quedó completamente en manos de marcas chinas, con BAIC, BYD y HAVAL encabezando el ranking. A su vez, otras firmas del mismo origen como Chery, MG, Foton, JAC, Jetour, Changan, DFSK, Shineray y KYC consolidaron presencia en distintos segmentos.

El desempeño de Hyundai y KIA, de origen surcoreano, también confirma el dinamismo asiático, mientras que marcas europeas como BMW y Volvo sostienen su posicionamiento en nichos premium.



La tendencia refleja un mercado más abierto y competitivo, donde la oferta importada gana terreno frente a la producción local. La clave hacia adelante estará en la estabilidad de las reglas comerciales, la evolución del tipo de cambio y la capacidad de las terminales nacionales para responder a la presión creciente.

PATENTAMIENTOS – IMPORTADOS 2026

1 BAIC

1.325 u.

2 BYD

915 u.

3 HAVAL

681 u.

4 Hyundai

637 u.

5 KIA

454 u.

6 Chery

429 u.

7 MG

352 u.

8 BMW

306 u.

9 Volvo

212 u.

10 Foton

184 u.

11 JAC

129 u.

12 Jetour

125 u.

13 Changan

113 u.

14 DFSK

82 u.

15 Mitsubishi

67 u.

16 Subaru

48 u.

17 Suzuki

42 u.

18 Mini

38 u.

19 Shineray

37 u.

20 KYC

28 u.