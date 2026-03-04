Megaevento de Nippon Car en Neuquén: el Yaris Cross ya está en la región

El lanzamiento regional del Toyota Yaris Cross tuvo una presentación a gran escala en Neuquén. Nippon Car, concesionario oficial de Toyota en Neuquén y Río Negro, organizó un megaevento en Mood Live, donde se cortó la calle para montar un despliegue acorde a la magnitud del estreno.



La acción se realizó en sintonía con el lanzamiento oficial del lunes 23 en el Movistar Arena, mientras que el jueves 26 fue el turno de los concesionarios en todo el país. En la capital neuquina, la convocatoria (más de 1.000 invitados) incluyó clientes, empresarios y figuras reconocidas como Sergio Goycochea y Candela Ruggeri, en una noche que combinó espectáculo y presentación comercial, de la mano de la productora Go Planning (Mariela Gioja).

Nippon Car presentó el SUV compacto Toyota Yaris Cross. Foto de Emiliano Ortiz

Expectativa de ventas y recepción inicial

Franco Sánchez, gerente de Venta Convencional de Nippon Car, explicó a Río Negro: “Tenemos una expectativa muy alta con el lanzamiento del Toyota Yaris Cross. Es un modelo que el público viene esperando desde hace más de dos años; tanto clientes actuales de la marca como nuevos interesados nos han consultado permanentemente por su llegada».



La recepción inicial en la región ha sido sumamente positiva. «Percibimos un gran interés por tratarse de un vehículo que combina diseño moderno, tecnología, eficiencia y el respaldo de Toyota. Estamos convencidos de que tendrá una muy buena aceptación en Neuquén y Río Negro y que se convertirá rápidamente en uno de los referentes del segmento”.

Herramientas financieras en el contexto actual

Sobre el escenario económico y las opciones disponibles para facilitar el acceso, detalló: “Entendemos el contexto actual y por eso trabajamos con distintas herramientas financieras para facilitar el acceso al Yaris Cross. Contamos con planes de financiación a través de Toyota Compañía Financiera, con opciones en pesos, tasas competitivas y plazos adaptados a las necesidades de cada cliente. Además, ofrecemos la posibilidad de tomar vehículos usados en parte de pago y planes de ahorro, que siguen siendo una alternativa muy elegida en la región. Nuestro objetivo es brindar soluciones flexibles y personalizadas para que cada cliente pueda acceder al modelo de la manera más conveniente”.

Perfil de cliente en la Patagonia

En cuanto al público objetivo, señaló: “El segmento SUV B viene creciendo de manera sostenida en la región, y el Yaris Cross se posiciona como una opción muy atractiva dentro de ese mercado. Apuntamos especialmente a un público joven y activo, que busca un vehículo urbano, moderno y con posibilidades de personalización. Es ideal para quienes priorizan la tecnología, el diseño y la eficiencia en el uso diario. Al mismo tiempo, creemos que también atraerá a familias pequeñas y a clientes que hoy utilizan pickups o SUV más grandes y desean un vehículo más práctico para la ciudad, fácil de estacionar, versátil y con menor consumo, sin resignar seguridad ni equipamiento”.

Condiciones patagónicas y motorización híbrida

Respecto a la influencia del entorno regional, afirmó: “En la región de Neuquén y Río Negro, las condiciones particulares, largas distancias, rutas abiertas, viento constante y variaciones climáticas, influyen cada vez más en la decisión de compra. Observamos que los clientes valoran especialmente la seguridad, la estabilidad en ruta y la eficiencia de consumo».

En este sentido, la motorización híbrida gana protagonismo año tras año en la Patagonia. Los usuarios reconocen sus beneficios en términos de menor consumo de combustible, mayor autonomía y una conducción más suave y silenciosa, especialmente en trayectos mixtos entre ciudad y ruta. Además, la tecnología híbrida de Toyota ofrece confiabilidad comprobada, bajo mantenimiento y una reducción significativa en emisiones, algo que también empieza a ser considerado por un público cada vez más consciente”.

Un modelo que amplía el porfolio

Finalmente, desde el punto de vista comercial, Sánchez concluyó: “El Yaris Cross llega para ampliar el portfolio de Toyota en la región. No contábamos con un producto en el segmento SUV B, que actualmente es uno de los de mayor crecimiento en el mercado. Este modelo nos permite cubrir una nueva demanda y sumar clientes que quizás antes no encontraban dentro de la marca una opción en este segmento específico. Más que reemplazar ventas, viene a complementar la gama y fortalecer nuestra presencia en un mercado en plena expansión”.