ASÍ LO VEO / Toyota refuerza su apuesta híbrida con el Yaris Cross

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, y el CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe, Rafael Chang, pusieron énfasis en la importancia del lanzamiento del Yaris Cross para la estrategia de la marca japonesa en la Argentina y en el resto de la región. “Yaris Cross viene a consolidar el camino que iniciamos en la región con Prius, y luego Corolla y Corolla Cross, los primeros dos híbridos producidos en la región”, afirmó Rafael Chang.

Gustavo Salinas se refirió al vínculo que une a Toyota con cada uno de sus clientes: “Yaris Cross es el paso siguiente de muchos clientes que quizás iniciaron su relación con la marca con Etios o Yaris. Estamos muy contentos y orgullosos de ofrecerles ahora la posibilidad de tener su primer Toyota híbrido”.

“Y queremos compartirles los grandes resultados que tenemos aquí, tanto a nivel de venta, como a nivel de producción, como a nivel de exportación, obviamente contribuyendo con la economía aquí en la Argentina. Yo agradecía a toda la gente que está acá presente porque son la representación de los clientes que en toda la Argentina han hecho de Toyota la marca líder a lo largo de tantos años».

«El año 2025 ha sido un año muy especial. Hilux ha sido el vehículo más vendido en toda la Argentina. El Yaris ha sido el vehículo de pasajeros más vendido en la Argentina. Y cuando yo hablaba de la confianza que ustedes depositan en nosotros, está representada en esos números. Pero los números de por sí no dicen nada, sino lo que hay detrás de esos números, lo que nos inspira todos los días a dar lo mejor para ustedes. Así que esperamos de corazón que el Yaris Cross sea un gran vehículo para muchos de ustedes y que nos continúen acompañando en nuestro compromiso de darle siempre lo mejor”, concluyó Salinas.