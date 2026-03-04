Autos chinos 2026: avanzan y ya disputan el liderazgo

La transformación del mercado automotor argentino en 2026 tiene un protagonista definido: las automotrices chinas. Lo que comenzó entre 2024 y 2025 como una alternativa de nicho, con volúmenes moderados y presencia acotada, hoy se convirtió en un fenómeno estructural. Con una estrategia basada en precios competitivos, alto nivel de equipamiento y fuerte apuesta por la electrificación, las marcas asiáticas ya disputan espacios que históricamente pertenecían a fabricantes tradicionales.



Según distintos relevamientos sectoriales, las terminales de origen chino representan alrededor del 20% de los patentamientos de vehículos 0km en la Argentina, una cifra inédita para este origen. El crecimiento fue especialmente visible en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, donde la demanda de SUV y vehículos electrificados mostró mayor dinamismo.

Las marcas chinas que ganan terreno

Entre los principales actores aparecen BYD, BAIC, Jetour, Chery, Geely y Haval, que lograron posicionarse con una oferta amplia y agresiva en términos comerciales. El segmento SUV se convirtió en la punta de lanza de esta ofensiva: modelos como el BYD Song Plus, el BAIC BJ30 y el Jetour T1 i-DM captaron consumidores que buscaban mayor equipamiento tecnológico sin saltar a los precios de marcas premium tradicionales.



En paralelo, la movilidad eléctrica dejó de ser una rareza para transformarse en una opción concreta. El BYD Dolphin y el Dolphin Mini ampliaron la base de usuarios que evalúan un vehículo 100% eléctrico, mientras que las versiones híbridas enchufables ganaron terreno como alternativa intermedia frente a la limitada infraestructura de carga pública.



Un informe de Reporte Asia destacó que el avance en la Argentina forma parte de una estrategia regional más amplia, con América Latina como eje de expansión para los modelos híbridos y eléctricos chinos. La combinación entre diferencial tecnológico y relación precio-producto fue determinante para acelerar la penetración.

Impacto en el equilibrio histórico del mercado

El crecimiento de las marcas chinas también alteró el reparto tradicional del negocio. Entre 2020 y 2024, fabricantes como Toyota, Ford y Peugeot concentraban cerca del 60% del mercado argentino. Desde 2025, esa participación descendió a menos del 45%, en un escenario más fragmentado y competitivo.

La presión competitiva obligó a las terminales históricas a reforzar promociones, ampliar equipamiento y ajustar listas de precios. Además, el avance de la electrificación aceleró planes de lanzamiento que estaban previstos para etapas posteriores.



Otro factor clave fue el cambio en la percepción del consumidor argentino. La histórica desconfianza hacia marcas nuevas fue reemplazada por una mirada más pragmática, enfocada en la ecuación costo-beneficio. La incorporación de pantallas de gran tamaño, sistemas ADAS, conectividad avanzada y mejores autonomías en eléctricos elevó el estándar del segmento generalista.

El mercado de usados también comenzó a sentir el impacto. La llegada de unidades nuevas con mayor equipamiento a precios competitivos generó presión sobre modelos tradicionales del segmento medio, forzando ajustes en las cotizaciones.

PROYECCIONES Y ESCENARIO 2027

Si la tendencia actual se mantiene, las proyecciones privadas indican que las automotrices chinas podrían alcanzar el 25% del mercado argentino en 2027. La clave estará en la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de cupos de importación y la evolución de la infraestructura de carga eléctrica.

La expansión no solo implica un cambio de marcas, sino también un giro tecnológico. La electrificación, la digitalización del vehículo y la conectividad permanente marcan una transición que redefine la competencia. En este nuevo escenario, las automotrices chinas dejaron de ser una promesa para convertirse en protagonistas de un cambio estructural en la industria local.