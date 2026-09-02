Neuquén destinará $220 millones al fomento de la industria cinematográfica

El cine será uno de los segmentos artísticos que contará con apoyo oficial (gentileza: La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) Patagonia Norte,)

El Gobierno de Neuquén autorizó la convocatoria al Plan de Fomento de la Industria Cinematográfica 2026, una iniciativa que contempla una partida presupuestaria de $220 millones destinada a financiar proyectos vinculados con la producción audiovisual en la provincia.

La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, en el marco de la Ley 3094, que creó el Ente Cinematográfico del Neuquén (ENCINE) con el objetivo de fomentar la producción cinematográfica y audiovisual, promover el desarrollo cultural y turístico y posicionar a la provincia como destino para rodajes.

El programa contempla el otorgamiento de aportes no reintegrables a las personas humanas y jurídicas cuyos proyectos resulten seleccionados en las distintas convocatorias. Los fondos deberán destinarse a los gastos necesarios para desarrollar las obras y proyectos incluidos en cada línea de fomento.

Las líneas de financiamiento

El Plan 2026 incluye una amplia variedad de categorías. Entre ellas se encuentran el desarrollo de proyectos de largometrajes de ficción y documentales, el desarrollo de guiones de largometrajes y la realización de cortometrajes tanto de ficción como documentales.

También se incorporaron líneas para finalización de obras audiovisuales, realización de videoclips y distribución y exhibición en festivales y mercados audiovisuales. El programa contempla además proyectos de cortometrajes de animación, videojuegos cortos y producción de largometrajes documentales.

Otra de las categorías previstas es el Fondo Incentivo Producciones Neuquinas, orientado específicamente a fortalecer las producciones vinculadas con la provincia.

El desarrollo de largometrajes de ficción llevará el nombre de Carlos Procopiuk, mientras que la línea destinada al desarrollo de largometrajes documentales se denominará Paula Giménez Zapiola.

Recursos y administración

El decreto establece una imputación presupuestaria total de $220 millones. De ese monto, $20 millones corresponden a servicios técnicos y profesionales y otros $200 millones a asistencia para el desarrollo cultural.

La normativa establece que el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura tendrá la atribución de otorgar los aportes no reintegrables y determinar los montos correspondientes a los proyectos ganadores, de acuerdo con las bases y el procedimiento establecido para cada convocatoria.

La Secretaría de Cultura, por su parte, quedó facultada para instrumentar la convocatoria y, eventualmente, realizar nuevos llamados si alguna de las líneas queda desierta o si se seleccionan menos proyectos de los previstos inicialmente.

El programa se inscribe en los objetivos establecidos por la Ley 3094 para el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, que incluyen el desarrollo de proyectos, la generación de contenidos culturales, educativos y turísticos y la capacitación e investigación dentro de la industria.

La norma también establece entre sus objetivos favorecer la contratación de mano de obra local y la realización de producciones en territorio neuquino, de modo que el fomento estatal no se limite al financiamiento de contenidos, sino que contribuya al desarrollo de la actividad audiovisual provincial.