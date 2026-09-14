La movilidad del futuro llega a Neuquén de la mano de un nuevo dealer oficial de BYD Argentina

Como primer punto de contacto con el público de la región, BYD Neuquén abrirá este martes un pop-up store en Alto Comahue Shopping.

Movilidad del Futuro SAS fue designado concesionario oficial de BYD Argentina en Neuquén e incorpora a su portfolio a la compañía líder mundial en movilidad de nuevas energías. Esta alianza refuerza el protagonismo del grupo en la transformación del sector automotor regional y acerca a los neuquinos las tecnologías de vanguardia para una movilidad más eficiente y sustentable.

Con la incorporación de BYD, Movilidad del Futuro SAS ofrecerá una experiencia integral, que incluirá asesoramiento especializado, atención comercial y servicio de posventa, acompañando a cada cliente antes, durante y después de la compra. Como parte de su plan de desarrollo en Neuquén, Movilidad del Futuro SAS (MDF) ampliará progresivamente su presencia con nuevos puntos de contacto para acercar la propuesta de BYD a los clientes de la región.

Como primer punto de contacto con el público de la región, BYD Neuquén abrirá el martes 15 de septiembre un pop-up store en Alto Comahue Shopping. Allí, los visitantes podrán conocer de cerca el diseño, la tecnología y los estándares de innovación que posicionaron a BYD como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El espacio ofrecerá asesoramiento comercial y la posibilidad de realizar pruebas de manejo durante todo su período de funcionamiento. A partir de octubre, quienes deseen conocer la gama podrán visitar el espacio de exhibición y entregas ubicado en Goya y avenida Mosconi, en el acceso al Aeropuerto Internacional de Neuquén.

Allí, el equipo comercial brindará asesoramiento personalizado, coordinará pruebas de manejo y realizará la entrega de vehículos. La preventa digital ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales del concesionario: https://www.instagram.com/bydmdf/ y https://www.bydmdf.com.ar/

Hacia fin de año, MDF incorporará un tercer punto de contacto en el Polo Tecnológico ENE. Y en paralelo, avanzará con el desarrollo de su concesionario oficial sobre la avenida Mosconi, dentro del corredor automotor de la ciudad. Con apertura prevista para enero de 2027, el nuevo espacio integrará los servicios de venta y posventa bajo los estándares internacionales de BYD, fortaleciendo la cercanía y la experiencia de los clientes en Neuquén y la región.

La gama que ya viene en camino

Los primeros integrantes de la familia BYD en desembarcar en la región serán:

• BYD Dolphin Mini: el city car 100% eléctrico, reconocido como el “Auto más seguro del año”.

• BYD Yuan Pro: SUV 100% eléctrico, compacto y versátil para el día a día.

• BYD Shark: la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino y que redefine el segmento.

• BYD Atto 2 DM-i: SUV híbrido enchufable compacto e inteligente.

• BYD Song Pro DM-i: SUV familiar con tecnología híbrida enchufable y gran autonomía combinada.

• BYD Seal U DM-i: SUV híbrido enchufable de mayor porte y autonomía

• BYD Seal 5 DM-i: Sedán súper híbrido enchufable con mayor autonomía del mercado argentino.

“La llegada de BYD a Neuquén representa mucho más que incorporar una nueva marca. Es acercar una nueva forma de entender la movilidad y poner al alcance de la región una tecnología que ya está transformando la industria automotriz en todo el mundo. Nacimos para representar a BYD y para hacerlo bien.” Diego Manfio, Presidente de Movilidad del Futuro S.A.S. y Titular del Grupo Ingeniería Sima

Una apuesta por el futuro de la región

Con esta incorporación, Movilidad del Futuro busca acercar la tecnología de BYD a más clientes de la Patagonia y ampliar las alternativas de movilidad de nuevas energías disponibles en la región, con una propuesta que combina innovación, eficiencia energética y una nueva experiencia de conducción. Este desarrollo se da en un contexto de fuerte crecimiento de los vehículos electrificados en Argentina: durante 2026, el mercado multiplicó su volumen y BYD alcanzó la mayor participación en las ventas del segmento.

Acerca de Movilidad del Futuro

Movilidad del Futuro SAS asume la representación oficial de BYD en Neuquén. Nace con un foco exclusivo: desarrollar la marca en la región, sin otras representaciones en su cartera, con inversión en infraestructura de carga, posventa certificada y formación de equipos locales.

BYD es una empresa global de alta tecnología dedicada a impulsar innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables, BYD cuenta actualmente con un amplio espectro de negocios que abarca automóviles, transporte ferroviario, nuevas energías y electrónica, con más de 30 parques industriales en todo el mundo.

Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, BYD se dedica a proporcionar soluciones energéticas de cero emisiones que reducen la dependencia global de los combustibles fósiles. Su presencia en vehículos de nuevas energías abarca 6 continentes y más de 100 países y regiones.