Baggio cerró la campaña en la calle tomada por el Rincón Club de Campo

El concejal del Frente Neuquino y candidato a renovar su banca, Francisco Baggio cerró su campaña colocando un cartel que señaliza la avenida de la Costa, esa calle que está cerrada al paso público por el alambrado del barrio Privado Rincón Club de Campo.

"Este cerramiento obsceno permanece intacto protegido por la gestión de Quiroga que se preocupó por sancionar una ordenanza para multar apropiaciones y también de que esa norma no se aplique a Rincón Club, cuidando los intereses de ese consorcio, por sobre le derecho de toda la ciudadanía de Neuquén", expresó el edil.

Baggio se comprometió a continuar la lucha para derribar el alambrado ya sea como concejal reelecto o como un vecino más de la ciudad. "Quise cerrar la campaña con esta intervención para que se sepa que es un lucha que no abandonaré hasta que el barrio no quite el alambrado. Esta causa se volvió colectiva y es una de las injusticias del poder político en connivencia con la comisión directiva del Club", agregó.

La ribera y la avenida de la Costa volverán a ser transitadas por todos los vecinos", prometió el concejal del Frente de Todos.

El actual concejal cerró su discurso cuestionando al intendente Horacio Quiroga por no garantizar el paso público en la costa del río. "El intendente Quiroga esquivó el tema y no quiso tomar definiciones, la justicia tampoco. Mariano Gaido se comprometió a correr el alambrado, liberar la costa y abrir la calle en sus primeros meses de gestión y este es uno de los puntos en común que compartimos de la plataforma de gobierno", concluyó.