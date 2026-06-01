Murió un reconocido cantante de cumbia en un fatal choque sobre la autopista en Santa Fe: quién era

La movida tropical del país está de luto tras confirmarse la identidad del automovilista que perdió la vida este domingo en un violento choque sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Se trata de Elías Morel, de 41 años, el reconocido cantante y líder de la agrupación musical El Sabor de la Cumbia.

El fatal accidente ocurrió durante la mañana a la altura del kilómetro 141 de la traza, a solo 500 metros del peaje de Sauce Viejo. Morel se desplazaba en sentido hacia la capital provincial a bordo de una combi Renault Master cuando, por causas que la justicia investiga, impactó de forma directa contra la parte trasera de un camión cisterna.

El artista viajaba solo y murió en el acto debido a la violencia del choque, que dejó la parte frontal de su vehículo incrustada en el acoplado, según reportó Clarín.

Un operativo de urgencia por peligro de explosión

Debido a que el camión cisterna involucrado transportaba gas propano —un material altamente inflamable—, el siniestro vial derivó en un operativo de emergencia de máxima complejidad. Las fuerzas de seguridad y los bomberos dispusieron un corte total de la autovía en ambos sentidos para neutralizar cualquier riesgo ambiental o de explosión.

Las derivaciones del operativo en la zona:

Corte total: la autopista permaneció intransitable durante varias horas hasta que finalizaron las tareas de remoción y los peritajes de Criminalística.

la autopista permaneció intransitable durante varias horas hasta que finalizaron las tareas de remoción y los peritajes de Criminalística. Desvíos: el flujo vehicular fue derivado por completo hacia la Ruta Nacional 11 para evitar el colapso del tránsito.

el flujo vehicular fue derivado por completo hacia la para evitar el colapso del tránsito. Único vehículo afectado: el chofer del camión resultó ileso, registrándose la única víctima fatal en el rodado menor.

Un padre de familia con un fuerte compromiso solidario

Detrás del artista tropical había una vida familiar arraigada y una veta solidaria que la comunidad local destacó inmediatamente al conocerse la tragedia. Según trascendió de su entorno íntimo, Morel estaba casado y tenía dos hijas de 11 y 7 años.

Además de recorrer los escenarios regionales con el ritmo santafesino, el cantante era reconocido entre los sectores vulnerables por su perfil comunitario. «Siempre estuviste ahí ayudando con tu granito de arena a los merenderos y comedores», expresaron sus allegados en una de las tantas dedicatorias que poblaron el ecosistema digital tras conocerse el deceso.

Conmoción y despedida en la movida tropical

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de homenaje donde colegas, bandas de la competencia y seguidores volcaron sus condolencias. Entre los mensajes más virales del ambiente musical figuró el del Grupo La Mentirosa, que expresó: «Gordo, llevaste al Sabor de la Cumbia al cielo, hoy los ángeles bailan y cantan tus canciones».

Los restos del vocalista comenzaron a ser velados desde la noche del domingo en las salas de la cochería La Española, ubicada sobre la calle Blas Parera al 8600 en la ciudad de Santa Fe, donde fanáticos y familiares se concentraron para darle el último adiós.