¡Messi ganó su séptimo Balón de Oro!

Sigue creciendo la leyenda viviente. Los trofeos no hacen más que ratificar la influencia de Lionel Messi en el presente y en la historia del fútbol. La noche de París se vistió de gala para homenajear a su huésped de honor en el Teatro del Châtelet.

Mediante el voto de 180 periodistas de todo el planeta, la revista France Footbal eligió al mejor futbolista del año y Lionel se impuso a Robert Lewandowski, el otro gran aspirante.

El rosarino logró el trofeo individual por séptima vez en su carrera y entre los 30 elegidos como mejores jugadores del planeta lo acompañó Lautaro Martínez en el puesto 21. Ambos integraron la selección argentina campeona de la Copa América 2021 jugada en Brasil. ‘‘Este reconocimiento se debe sobre todo a esa Copa que ganamos y eso es gracias al equipo. Varias veces me tocó ganar este premio y en todos los anteriores sentí que algo me faltaba», declaró Lionel al recibir un nuevo Balón de Oro.

»Esta noche es especial para mi porque está mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi papá y mi mamá», comentó.

»Se lo dedicó a la gente de mi país, a mi gente. Gracias a mis amigos, es algo espectacular. Que el premio me lo entregue él (por Luis Suárez) también es especial», agregó el crack argentino.

