Barbarita Palacios: "La categoría género no va más"

“La categoría género ya no va más”, dice Barbarita Palacios. Sentencia y conclusión a la vez, la versátil música y compositora se refería a los géneros musicales, pero también, aclara inmediatamente, a todos los ámbitos de la sociedad. Folclorista, sí; pero también rockera. Alternativa, sí, pero más bien alterlatina. Las etiquetas se suceden y se acumulan y siempre habrá lugar para algo más si queremos describir qué hace Barbarita Palacios. Y si resulta que no hay una, sino varias Barbaritas, entonces mejor que etiquetarla es escucharla.

Barbarita Palacios, además de versátil música y compositora, es una multiinstrumentista y multibanda: toca de todo en diversos –muy diversos- proyectos artísticos, entre ellos el de su cuñado Gustavo Santaolalla. Pero, cada tanto, se hace un tiempo y un espacio para su música. Y este, o, mejor dicho, aquel, porque fue antes de la pandemia, fue uno de esos momentos diríamos propio.

Entre fines del año pasado y muy a comienzos de este raro, muy raro 2020, Barbarita Palacios grabó su segundo disco al que llamó “Criolla”. Pero, cuando ya estaba listo para salir al ruedo, sobrevino la pandemia del coronavirus y el posterior confinamiento que, varias veces reformulado, aún se mantiene para los shows con público.

Con el disco terminado, pero sin chances de presentarlo en vivo ¿a la vieja usanza? Barbarita y sus músicos decidieron presentarlo de a single en modo digital. Así, fueron saliendo al ruedo "Ángel en guerra" junto a Fernando Ruiz Díaz, la psicodélica "Sueño de piedra lunar" con su cuñado Gustavo Santaolalla; la balada alternativa y guitarrera "Sin llorar" y la festiva "Piba cumbia", con Julieta Venegas y Micaela Chauque. Lo próximo de “Criolla” saldrá mañana y en modo EP, con los temas “En fin” del lado A y “Te fuiste”, del lado B.

El rincón musical de Barbarita Palacios como parte del proyecto de Gustavo Santaolalla.

De estas canciones y de sus respectivos procesos creativos habló Barbarita Palacios con Río Negro, por teléfono, desde su casa en el lejano oeste del gran Buenos Aires, en los márgenes de lo urbano y lo rural. De estas canciones y también de las cuestiones de género como la Ley de Cupo en eventos artísticos, ley de la que fue una de sus impulsoras. En sus propias palabras:

“Ángel en Guerra”: fue el primer single, una canción de la que yo armé un demo hace unos cuantos años para un proyecto que se llamó ‘Terraplén’, Gustavo Santaolalla y Gaby Kerpel estaban entre los productores, pero la canción, que es de Daniel Martin, no quedó. Y como cada vez que empiezo con un disco nuevo lo hago con lo que ya tengo, con las cosas que me gustaron y que quedaron fuera de trabajos anteriores, una de esas canciones que me gustaban era esta.

A Gustavo le gustó, se acordaba de la canción. Obviamente, esta versión no tiene nada que ver con la versión que habíamos hecho para aquel proyecto. Junto con Javier Casalla (director y arreglador de ‘Criolla’, además de compañero de Barbarita) coincidimos en que estaba buenísima para proponérsela a Fernando Ruiz Díaz porque tiene una potencia tremenda al estilo de él. Con él ya habíamos trabajado en Vanthra, su banda, tanto Javier como yo. Se recontra copó porque como que se encontró en la canción.

“Sueño de piedra lunar”: es una canción mía que tiene mucho de mí, de mi gusto por los 90 y de bandas como El Otro Yo. Una letra medio psicodélica e infantil, de alguna manera. Tengo varias canciones así, me gusta jugar en esos territorios.

En esta canción nos pareció interesante convocar a Fede Gil Solá para la batería. Con él habíamos compartido un proyecto que se llamó Tiento, donde hacíamos canciones mías. Lo invitamos y también aceptó al toque. Acá también está presente Gustavo con unos Hammond que quedaron impresionantes.

“Sin llorar”: es una canción de amor con arreglos de cuerdas mío que Javier los elevó. También está Fede aquí. Una balada down tempo que él la hizo increíble. Es una de mis favoritas.

“Piba cumbia”: es una canción que hice hace como un par de años con un autoharpa, un instrumento muy raro que yo conocí porque PJ Harvey había hecho un disco con ese instrumento y a mí me alucinó. Apenas lo tuve me salió este ritmo tropical que tiene esta canción y con la letra escupí todo eso que venía pasando con el movimiento Ni Una Menos, el feminismo y vivas y libres nos queremos.

La invitamos a Julieta Benegas y Micaela Chauque, dos representantes fuertes del feminismo latinoamericano. Micaela es la primera quenista y sicuri (la persona que toca el siku) mujer. Es un instrumento que no tocan las mujeres, tiene un power infernal. Y Julieta, mexicana ella, nacida de un pueblo tan machista.

***

De todos los proyectos en los que participa, quizás el más visible sea el que comparte con Santaolalla, “Desandando el camino”, proyecto que ella considera toda una universidad de música por lo que aprendió y aún sigue aprendiendo siendo parte. “Soy un bicho de banda, abro mucho el juego y estoy tratando de enfocarme en mi proyecto, en este proyecto que tiene más que ver conmigo y con mis canciones”, reconoce. “Si no... nadie sabe artista de qué coño soy (risas). No soy artista de folclore, no soy artista de rock... más bien yo digo a esta altura que soy una artista alternativa”.

Barbarita Palacios forma parte del proyecto de Gustavo Santaolalla "Desandar el camino".

Es entonces que aparece la cuestión del género: “Siento que no soy parte de ningún canon genérico. Te diría que no estoy de acuerdo con los géneros en general. Y trabajo para esto, para decir que no formo parte de ningún género, dentro y fuera de la música”.

Barbarita finalmente sostiene: “La categoría género ya no va más. Por supuesto que estoy de acuerdo con la Ley de Cupos porque todavía es necesario legislar para dentro de un tiempo poder relajarnos. Pero por el momento hay una lucha que debemos llevar adelante".