Récord portuario: Se exportó desde Puerto Rosales el mayor cargamento de petróleo de Vaca Muerta

Puerto Rosales, operado por Otamerica Argentina, sigue marcado récords que acompañan el crecimiento del sector energético en Argentina. El buque tanque Maran Heliosrealizó el mayor embarque de exportación registrada en la historia de la terminal tras cargar un total de 142.000 metros cúbicos de crudo, casi 900.000 barriles

Maran Helios, de bandera griega y 274 metros de longitud, cargó petróleo proveniente de Vaca Muerta para Vista Energy, con destino a Indonesia. El volumen exportado equivale a casi 893.000 barriles de crudo liviano, según informó Argenports.

Esta novedad va en línea con el presente del sistema portuario bonaerense, cuya infraestructura se va actualizando para acompañar el desarrollo de la Cuenca Neuquina y la producción no convencional, que impulsan el crecimiento del sector del petróleo y el gas en el país.

La cantidad de crudo derivado a Indonesia también es un indicador del momento del mercado en Asia, ya que se trata de una de las regiones que más aumentaron la demanda energética en el mundo y para la cual Argentina se comienza a posicionar como un proveedor clave.

Un año favorable para Puerto Rosales, que se encuentra en ampliación

El récord ocurre en la semana aniversario de las operaciones de OTAMERICA Argentina en Puerto Rosales, que a partir de este embarque consolida su posición como uno de los nodos de salida del crudo más importantes a nivel nacional.

Este hito además acompaña el año favorable de la empresa, debido a que en marzo el muelle logró alcanzar las 100 operaciones de carga de crudo desde su inauguración, después de que el buque Aqua Legacy realice una carga de 111.600 metros cúbicos.

Actualmente, la compañía se encuentra en el desarrollo del proyecto Rosa Negra: ya se encuentran operativas las dos primeras fases de la terminal y se avanza en la construcción de una tercera posición de amarre en el muelle, una ampliación que permitirá incrementar la capacidad de operaciones y acompañar el crecimiento del flujo exportador.