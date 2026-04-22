Un viaje en ferry por el Estrecho de Magallanes: cómo se llega al paso fronterizo más remoto de la Argentina
El Paso Internacional San Sebastián es uno de los cruces más singulares del país. Por allí se llega a Tierra del Fuego desde el continente, pasando por Chile. El recorrido incluye un viaje en ferry por el Estrecho de Magallanes.
El Paso Internacional San Sebastián es uno de los cruces fronterizos más remotos del país y funciona como el principal acceso terrestre a Tierra del Fuego desde el continente. El recorrido exige atravesar territorio chileno y cruzar en ferry el Estrecho de Magallanes antes de retomar la conexión vial en Argentina.
El paso más austral del país y su conexión con Chile
Ubicado en el extremo norte de Tierra del Fuego, el paso conecta el paraje argentino San Sebastián con la zona chilena de Porvenir. Desde allí se accede por vía terrestre a ciudades como Río Grande y Ushuaia.
En la práctica, el cruce funciona como el principal vínculo logístico entre la isla Grande y el resto del país. El tránsito de vehículos particulares, transporte de cargas y turistas sostiene su relevancia durante todo el año.
El recorrido habitual incluye circular por la ruta chilena 257 y cruzar el Estrecho de Magallanes en transbordador por Primera o Segunda Angostura. Luego se retoma la Ruta Nacional 3 en territorio argentino.
Cómo funciona el paso San Sebastián en Tierra del Fuego
El paso ofrece servicios básicos para viajeros y transportistas. Entre ellos, estación de servicio y comedor del Automóvil Club Argentino, además de opciones limitadas de alojamiento para quienes están en tránsito.
También existen conexiones de transporte hacia Río Grande, Ushuaia y localidades chilenas cercanas. Esa infraestructura permite sostener el flujo constante de personas y mercadería entre ambos países.
El paso permanece habilitado todo el año, aunque es recomendable verificar el estado del clima y los horarios del ferry. Los vientos fuertes y las condiciones del mar pueden modificar los tiempos de cruce, según informan fuentes oficiales.
Con información de Agencia de Noticias Argentinas
Comentarios