Billeteras virtuales negocian con deudores para evitar su ingreso al Veraz: quitas de intereses y planes de pagos

Un informe reciente reveló que más de dos millones de créditos entraron en situación de atraso de las cuales un millón corresponden a fintech, tarjetas de consumo y otras entidades no financieras. Es por esta razón que estas últimas, empezaron a refinanciar caso por caso a clientes con voluntad de pago, con quita de intereses para recuperar al menos el capital y planes de pagos personalizados según ingresos actuales.

Las billeteras y los deudores por créditos

Los datos sobre morosidad que compartió el informe indicaron que el 11 % son a los bancos, un 27% a no bancarios y 17% a fintech. Se vincula este deterioro en la capacidad de pago de los usuarios a la caída del poder adquisitivo y la inestabilidad económica, impactando especialmente en segmentos que acceden a financiamiento informal o no bancarizado, sector clave donde las fintech habían ganado terrenos en los últimos años.

También se aduce como problema central para explicar tanta morosidad, la falta de mecanismos de cobro eficientes.

Ante esta situación, las empresas del ecosistema digital están priorizando la recuperación de acreencias por sobre la judicialización de deudas con el objetivo de evitar la caída total de las líneas de crédito. Para esto, les resulta más eficiente ofrecer descuentos o extender plazos que asumir costos y tiempos de procesos legales, muchas veces con bajo recupero efectivo.

En simultáneo y en respuesta a esta situación, también surgieron iniciativas legislativas con esquemas masivos de refinanciación, quitas compulsivas, condonación de intereses y otras medidas que fueron rechazadas por las entidades.

Por su parte las carteras indicaron que mientras dure el proceso de reacomodamiento, se resolvió endurecer el otorgamiento de los créditos mediante la aplicación de métodos de evaluación más tradicionales, exigencias de recibo de sueldo, antigüedad y domicilio, y consulta obligatoria a la central de deudores del BCRA.

Con información de NA