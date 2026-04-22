Aniversario de Viedma y Patagones: anuncian nuevas obras para la capital rionegrina

Viedma y Patagones festejan 247 años de su fundación con una intensa actividad que se desplegó desde muy temprano a ambas orillas del río Negro.

En la capital provincia se realizó el acto protocolar en la plazoleta que recuerda al fundador Francisco de Viedma y Narváez con las presencias del intendente Marcos Castro, el gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck; y el vicegobernador; Pedro Pesatti, entre otras autoridades; mientras que en la ciudad bonaerense tuvo lugar en el Pasaje del Muelle, presidido por el intendente Ricardo Marino.

En la capital rionegrina el intendente Castro destacó el presente de la ciudad capital «donde lo comunitario es muy valioso» y el anuncio de nuevas obras como la reformulación del Centro Municipal de Cultura, la inauguración del Centro de Monitoreo y «la última etapa de la terminal».

Dijo que «todo lo que estamos haciendo es consecuencia de un profundo amor por nuestra ciudad», además de «un modelo de gobierno que llegó a la ciudad de Viedma para integrarla, para modernizarla y para poner en valor toda nuestra historia».

El jefe comunal sostuvo que «acá comenzó el proceso de construcción de la Argentina patagónica y de su soberanía» y recordó la gesta del 7 de marzo de 1827cuando «este suelo se defendió de la invasión extranjera y pudimos consolidar un futuro distinto».

Castro pidió «unidad» para «trabajar en la diversidad, trabajar en las disidencias que también son parte de los objetivos que tenemos» porque «no todos tenemos la misma manera de encarar los objetivos, de eso se trata la vida comunitaria que nosotros pretendemos que Viedma consolide: Escucharnos, entendernos, saber que hay distintas posturas y que todas pueden sumar».

A su turno el gobernador Weretilneck planteó «un punto de vista provincial» y rescató «la capitalidad y el sentido que tiene para los rionegrinos Viedma y nuestra capital: Viedma expresa la unidad de los rionegrinos» aseguró.

Agregó que «si hay un reconocimiento que todos los rionegrinos tenemos que hacer a Viedma es esto, el rol como articulador de las distintas regiones, intereses y sectores, que tenemos desde nuestro origen y que Viedma sintetiza perfectamente».

El mandatario indicó que «en épocas como estas, tan disruptivas, de tanta violencia verbal, donde se exageran las diferencias y se ocultan los consensos; siempre tenemos que tener en claro que lo que estamos buscando y vamos a lograr es un solo proyecto de provincia, que se construye desde darle a cada ciudad, a cada región, a cada sector el protagonismo que tiene que tener».

En estos 247 años quiero reconocer el rol central en la unidad provincial de Viedma, nuestra capital y fundamentalmente ratificar el compromiso permanente con toda la comunidad de Viedma de un gobierno provincial que se pone al lado que no quiere invadir sino acompañar no solo en las necesidades, sino también en los sueños, los objetivos y sus utopías». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Nuevas obras para la capital

Durante el acto hubo una serie de anuncios y firma de convenios, entre los que se destacó la firma del contrato para la reformulación del Centro Municipal de Cultura que incluye la reestructuración integral del histórico edificio, con nuevas áreas para oficinas y talleres, camarines y la puesta en valor de la sala mayor. El presupuesto supera los 11.000 millones de pesos.

La obra del Centro Cultural está próxima a iniciarse. Foto: Marcelo Ochoa.

En el marco del programa «Junto al municipio construyendo provincia» se firmó el convenio para la obra de adecuación de la cancha de arena del Parque Ferreira para dotarla de condiciones aptas para la realización de eventos deportivos «con relevancia». Allí se podrán se podrán practicar distintas disciplinas de playa como vóley, handbol y fútbol. La inversión prevista es de 257,9 millones de pesos.

Por último, se firmó un acuerdo entre el municipio y el Instituto Provincial de la Administración Pública (Ipap) para llevar adelante programas conjuntos de «capacitación, formación y perfeccionamiento» dirigido a los empleados municipales para mejorar «la prestación del servicio público en beneficio de la comunidad».

Durante la tarde la Provincia inaugurará el Centro de Monitoreo 911 en las dependencias de la terminal de ómnibus y están previstas otras actividades en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle. En ese lugar se entregarán escrituras del IPPV, se presentará el plan normalizador para el acceso seguro a la electricidad en los barrio populares y se firmarán varios convenios con instituciones deportivas y organizaciones sociales.