Intento de femicidio en Neuquén: fue a la casa de su expareja, intentó ahorcarla y lo condenaron

Marco Alejandro Calfio fue declarado penalmente responsable por intentar matar a su expareja, Natalia Vilte, durante un ataque ocurrido en diciembre de 2024 en una vivienda de la ciudad de Neuquén. El tribunal consideró probado que el acusado agredió a la mujer, la golpeó en distintas partes del cuerpo y la tomó del cuello con ambas manos hasta que vecinas escucharon los gritos de auxilio, intervinieron y alertaron a la Policía.

El ataque en la vivienda

De acuerdo con la acusación, antes del hecho Calfio hostigó a la víctima con decenas de llamadas y mensajes hasta lograr que regresara a su domicilio.

Una vez allí, la atacó físicamente y comenzó a ahorcarla. Durante el juicio, las vecinas relataron que escucharon a la mujer gritar que la estaban estrangulando, lo que obligó al imputado a detenerse y escapar del lugar.

Los jueces concluyeron que la agresión “solo se interrumpió por la intervención de terceros”, lo que encuadró el hecho como tentativa de femicidio.

La prueba que sostuvo la acusación

Durante el debate se incorporaron testimonios, informes médicos y pericias genéticas.

El informe médico confirmó lesiones en el rostro, cabeza, brazos y piernas de la víctima. Además, un análisis detectó ADN del acusado debajo de las uñas de la mujer, compatible con un intento de defensa.

También se presentó un relevamiento telefónico que registró 69 llamadas en pocas horas, junto con mensajes con amenazas e insultos que, según la fiscalía, evidenciaron un contexto previo de violencia de género.

El veredicto

El fallo fue unánime y estuvo a cargo del tribunal integrado por Natalia Peloso, Juan Encina Rivero y Juan Manuel Kees.

Aunque Vilte murió horas después, la pericia determinó que su fallecimiento no fue consecuencia directa del ataque, por lo que la fiscalía reformuló la acusación y avanzó por tentativa de femicidio.