Lanzaron en el Instituto Balseiro un fondo para financiar startups tecnológicas: quiénes pueden postularse y cómo participar

En un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, se puso en marcha en Bariloche una herramienta inédita para el ecosistema emprendedor de Río Negro. El objetivo central es que las ideas nacidas en laboratorios e instituciones como el Instituto Balseiro den el salto y se conviertan en empresas globales.

«Buscamos transformar el conocimiento en proyectos productivos concretos, garantizando que el talento de nuestros jóvenes sea el motor del crecimiento», afirmó el mandatario provincial.

El evento contó también con la participación de la directora del Instituto Balseiro, Graciela Bertolino, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés. La iniciativa busca que el conocimiento científico generado en polos tecnológicos estratégicos se traduzca en emprendimientos productivos escalables, fortaleciendo el ecosistema de innovación federal y dinamizando las economías regionales a través de inversiones estratégicas en investigación y desarrollo (I+D).

¿Qué es InnovaCFI y por qué es diferente?

A diferencia de un crédito bancario tradicional, este fondo funciona bajo la lógica del capital de riesgo. El instrumento principal es la deuda condicionada: la provincia y el CFI financian el desarrollo de la startup, pero el emprendedor solo comienza a devolver el dinero cuando el proyecto alcanza el éxito comercial y empieza a facturar.

Además, cuenta con una cláusula de convertibilidad, lo que significa que el fondo puede transformar esa inversión en una participación accionaria en la empresa, acompañando su crecimiento sin intervenir en el manejo diario de la firma.

Ignacio Lamothe, destacó: “Diseñamos un instrumento novedoso, único tanto en el sector público como en el privado, para financiar proyectos que tengan la investigación y el desarrollo en su base. En un contexto de alta competencia, las provincias apuestan a la ciencia y la tecnología con herramientas flexibles que se adaptan a la evolución productiva de cada startup”.

Quiénes pueden postularse

El llamado está abierto a emprendimientos de toda la provincia que cumplan con los siguientes requisitos:

Radicación: La investigación y el desarrollo deben realizarse en Argentina y fortalecer el entramado productivo de las provincias.



La investigación y el desarrollo deben realizarse en Argentina y fortalecer el entramado productivo de las provincias. Antigüedad: Empresas con un máximo de 7 años de vida.



Empresas con un máximo de de vida. Estado del proyecto: Deben haber superado la fase de «idea» y contar con una validación técnica probada (un prototipo funcional o Producto Mínimo Viable).



Deben haber superado la fase de «idea» y contar con una (un prototipo funcional o Producto Mínimo Viable). Sectores: Es abierto. Incluye biotecnología, economía del conocimiento, tecnología aplicada a la energía, entre otros.

Cómo participar del programa

Los interesados en acceder al financiamiento de InnovaCFI deben iniciar el proceso a través de los canales institucionales del Consejo Federal de Inversiones y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Río Negro. El primer paso consiste en la presentación formal del proyecto, instancia en la que un comité especializado evalúa tanto la solidez de la base científica como el potencial de escalabilidad del modelo de negocio propuesto.

(Foto: gentileza)

Posteriormente, la iniciativa se somete a una rigurosa evaluación técnica. En esta etapa, diversos expertos analizan la viabilidad real del prototipo presentado para asegurar que la solución tecnológica sea aplicable. Finalmente, una vez aprobado el dictamen, se procede a la asignación de recursos. El financiamiento se otorga específicamente para las etapas denominadas Pre-seed (pre-semilla) o Seed (semilla), que representan las fases iniciales de mayor riesgo e incertidumbre para cualquier empresa de base tecnológica.

En el marco del mismo evento, la Provincia firmó convenios para sectores tradicionales. Se anunciaron líneas para la instalación de mallas antigranizo en el Alto Valle, financiamiento para la tecnificación del riego y programas específicos para PyMEs lideradas por mujeres, buscando un equilibrio entre la innovación de frontera en Bariloche y la competitividad frutícola.

Bariloche será sede de Bioargentina 2026

La directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), Graciela Ciccia, confirmó que la 13° edición de Bioargentina se realizará en San Carlos de Bariloche el próximo 11 de noviembre de 2026.

La directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), Graciela Ciccia.

El evento es considerado el más importante del sector en el país, ya que facilita la vinculación directa entre científicos, startups y empresas consolidadas. A través de sus tradicionales «BioRondas», investigadores de todo el país tendrán la oportunidad de presentar sus desarrollos a potenciales socios estratégicos para transformar la innovación de laboratorio en productos comerciales de impacto global.