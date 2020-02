Barbarita Palacios llega con su folclore a la Fiesta del Bosque

Barbarita Palacios es una artista y compositora. Es multiinstrumentista y cantante de la banda de Gustavo Santaolalla. Irrumpió en la escena del folk rock con su banda Semilla y luego, ya volcada como solista, siguió puliendo y agregando elementos, como la electrónica, a su personal manera de componer.

Lo cierto es que la música que ya tiene un disco bajo el brazo y que está terminando el próximo, llegará mañana sábado a la zona.

Lo hará como parte de la programación de la Fiesta del Bosque en Lago Puelo. La cita es en la plaza central.

“Voy a ir con el set de puro folclore, que es en su mayoría folclore para que bailen, es un set que armé hace un tiempo y que sirve para este tipo de propuestas tipo peña”, adelantó ella, en diálogo con Río Negro.

Y, sobre su participación, agregó: “Me encanta formar parte de la programación que tiene un motivo tan lindo como éste, que es la protección de los bosques nativos, que es algo que me encanta y con lo que me identifico totalmente”.

Su primer álbum, “Si va”, resultó ganador del Premio Gardel en 2016. Y ahora la expectativas están puestas en “Criolla”, el álbum que se está terminando de editar en Los Ángeles, con la producción de Gustavo Santaolalla, Daniel Martín y Aníbal Kerpel.

“Es un disco que viene ya con varios años de trabajo, como fue ‘Si va’, y de alguna manera me agarra en un momento de madurez y de una amistad con todas mis Barbaritas. Ya no me peleo con ninguna de ellas y todas conviven, cosa que le debemos en gran parte al feminismo por habernos permitido unir todas esas partes nuestras. Es algo que no sólo me pasa a mi, sino que nos pasa un poco a todas”, contó la multiinstrumentista sobre el disco que espera poder tener en sus manos antes de mitad de año.

Y agregó: “Es un disco que tiene de todo. Yo vengo de una familia de artistas, me crié escuchando música brasileña y música afroargentina, después yo me enganché con el rock y con el folclore. El disco tiene un poco de todo eso conviviendo. Es un disco que está buenísimo, cada canción es un mundo totalmente diferente”.

Lo cierto es que de ese disco ya se pudo -y se puede- escuchar “Ángel en guerra”, el primer single que cuenta con la participación de Fernando Ruiz Díaz (Catupecu Machu- Vanthra) y retrata de manera muy lograda las luchas actuales de las mujeres por la expansión de sus derechos, una canción donde las guitarras eléctricas de Barbarita se funden con las criollas de Ruiz Díaz, junto con sus voces, en una verdadera batalla de ángeles.

En Puelo, probablemente, no sonará, o por lo menos no de la misma forma. Es que aquí llegará la Barbarita folclórica.

Una cantante solista muy acompañada

Hace ya varios años que Barbarita Palacios saltó hacia su carrera solista y empezó a cobrar notoriedad.

¿Cómo se siente en ese camino? “ Me siento muy bien”, aseguró ella. Y agregó: “Yo siempre digo, cuanto más solista, más acompañada, porque trabajás con un montón de gente. Lo del solista siempre es raro porque parece que es una persona sola, y no es verdad, hay un montón de gente formando parte de ese proyecto y que colaboran, te ayudan y creen en vos”.

Y cerró: “Por suerte tengo un equipo de trabajo alucinante.

Hay un montón de personas que trabajan en este proyecto y colaboran para que Barbarita pueda ser solista”.