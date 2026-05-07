Real Madrid abrió expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras la pelea en un entrenamiento

Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, en el ojo de la tormenta en Real Madrid. (Foto: Reuters)

Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión. Este jueves, el club español confirmó mediante un comunicado oficial la apertura de expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego de la pelea que protagonizaron durante el entrenamiento del primer equipo.

«Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni», expresó la institución.

Además, agregó: «El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes».

El conflicto entre ambos futbolistas ya había comenzado el miércoles, cuando mantuvieron una fuerte discusión que, según medios españoles, estuvo cerca de terminar a las trompadas. Aunque la situación parecía haberse calmado, el cruce volvió a explotar durante la práctica de este jueves.

De acuerdo a las versiones publicadas en España, Valverde le negó el saludo al mediocampista francés al inicio del entrenamiento y eso desencadenó una serie de entradas fuertes y agresiones verbales. En el cruce de golpes, el uruguayo sufrió una «fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital». 

Las imágenes del capitán merengue abandonando el predio en silla de ruedas generaron un fuerte impacto en el mundo del fútbol y profundizaron la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club en una temporada sin títulos y marcada por las tensiones internas.

En ese contexto, la dirigencia convocó a una reunión de urgencia para analizar lo sucedido. Mientras tanto, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se prepara para visitar a Barcelona este domingo desde las 16 en un clásico que podría definir La Liga a favor del conjunto catalán.

La lesión de Federico Valverde: se pierde El Clásico

Fede Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico tras el golpe en la cabeza por la pelea con Tchouameni y se perderá el partido ante Barcelona.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico», confirmó el equipo Merengue.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Además, señalaron como será su rehabilitación: «Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico».



